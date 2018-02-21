Екатерина Андреева прислала весточку из-за Урала

СЕГОДНЯ 17:47 2018-02-21T17:52:20+03:00

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«Где же вы, мы вас так любим!» - пишут расстроенные поклонники телеведущей Екатерины Андреевой в ее инстаграме. Напомним, с понедельника программу «Время» на центральные регионы ведет начальник Андреевой — шеф информационного вещания Первого канала Кирилл Клейменов. Но Екатерина никуда не делась: ей со сменщиком Виталием Елисеевым досталась вся остальная страна к востоку от Урала. Россия огромная, «Время» выходит 5 раз в день - согласно орбитам вещания Первого, и только один выпуск достался Клейменову, так что без работы Андреева не сидит. Но зрители центрального региона все равно волнуются. Пришлось ведущей высказаться самой.

- Мое время закончиться не может, - пишет она в своем инстаграме. - От Волги до Енисея я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва.

Сообщение в блоге популярной телеведущей.

Зауральская «ссылка» популярной ведущей — дело временное (простите за каламбур). Связано это с тем, что в студии «Времени» обкатывают новые оборудование и технологию вещания. К тому же субботние выпуски на всю страну целиком как и раньше будут вести Андреева и Елисеев по очереди.

Первый канал

«Время»

Ежедневно, 21.00.

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