Космос "доили" по-семейному: оглашен приговор по хищениям на космодроме "Восточный"

СЕГОДНЯ 17:54 2018-02-21T17:57:57+03:00

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Симоновский суд столицы вынес приговор по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом России по фактам хищения 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. Владелец «ВИП-Стройинжиниринга» Сергей Дегтярев поучил 8 лет колонии и 1,5 миллиона рублей штрафа. Топ-менеджеры компании Евгения Дегтярева, Александра Базанкова и Мурат Матуев осуждены на 4,5 года колонии, 6 и 5,5 лет. Каждый оштрафованы на 1 миллион рублей.

- Из почти 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство, предприниматели использовали по целевому назначению чуть более 500 миллионов. Остальными деньгами менеджеры «ВИП-Стройинжиниринга» распорядились в корыстных интересах, - пояснили «КП» в СК России.

В ведомстве отметили, что к декабрю 2017 года по уголовным делам, возбужденным после проверок строительства космодрома, осуждено уже 13 человек. Деньги расхищались почти открыто. Часто деньги списывались подрядчиками «Спецстроя» - фирмам-однодневкам, где не было ни стройтехники, ни рабочих.

Как в случае с уже осужденной семьей Дегтяревых, на дело шли по-семейному подряду. Одно из самых громких дел по космодрому касается семьи бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана. Он вместе с сыном Михаилом Хризманом, главбухом «Дальспецстроя» Владимиром Ашихминым и экс-спикером думы Хабаровского края Виктором Чудовым в 2006–2009 годах похитили на строительстве космодрома около 106 миллионов рублей.

Тащили отовсюду: подрядная фирма Вадима Митрякова (осужден на 4 года) похитила 1,3 миллиарда рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства. Фирма Анатолия Рязанова (отправлен в колонию на 4 года) присвоила 1,1 миллиарда рублей на поставке туда металлоконструкций. Еще 288 бюджетных миллионов оказались на совести бывшего директора «Тихоокеанской мостостроительной компании» (ТМК) Виктора Гребнева.

Следствие продолжает распутывать дело гендиректора проектного института «Ипромашпром» Сергея Островского. Он, по мнению следователей, успел увести из казны более 70 миллионов рублей на строительстве административного комплекса космодрома.

Адвокаты осужденных Дегтяревых убеждены: предприниматели закон не нарушали, а деяния, в которых их обвиняют, относятся к сфере гражданско-правовых отношений.