"Нет инвалидов, а есть люди, передвигающиеся другим способом": Как марафон на инвалидных колясках помогает людям с ограниченными возможностями поверить в себя

СЕГОДНЯ 18:36 2018-02-21T18:37:39+03:00

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Город Сакив этом году снова распахнет двери для особенных гостей. Летом сюда приедут лучшие спортсмены-колясочники России и стран ближнего зарубежья на ежегодный парамарафон «Скифский берег».

В День России на дистанцию 42,195 км выйдут волевые люди с ограниченными физическими возможностями. Они в очередной раз продемонстрируют, что адаптивный спорт в России жив и будет развиваться.

- Наша некоммерческая организация «Лидер» приняла участие в конкурсе президентских грантов. Проект, который мы в Крыму реализуем вот уже 15 лет, заинтересовал. А все потому, что наш город – единственный в России, где проводятся Международные легкоатлетические марафоны на дистанцию 42,195 км среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями на спортивных и активных колясках, - рассказывает руководитель и идейный вдохновитель проекта «Скифский берег» Виктор Коваленко.

В молодости он, перспективный мотогонщик, получил серьезную травму и оказался в инвалидном кресле. Но переборол себя, смог вернуться к активной жизни. Виктор Коваленко был девятикратным чемпионом в гонках на инвалидных колясках Украины, России и СНГ, участником 50-ти международных марафонов, из которых мужественно преодолел 17 полных (дистанции на 42 км 195 м). Его без преувеличения можно назвать человеком-легендой.

«Скифский берег» и его судьба неразделимы. Коваленко был в числе инициаторов, организаторов и участников первой Всесоюзной спартакиады. А проходила она именно в городе Саки в далеком 1989 году и стала предтечей адаптивного спорта на постсоветском пространстве. Тогда лучшему спортсмену-колясочнику Коваленко выпала честь зажечь олимпийский огонь.

Нынешний парамарафон - это отзвук тех масштабных соревнований, но зато какой!

«Скифский берег» на протяжении 15 лет выводит на старт энтузиастов адаптивного спорта, профессионалов и любителей, в том числе инвалидов армии, воинов-интернационалистов, представителей разных возрастных категорий. В числе участников марафона - жители Белоруссии, Казахстана, Украины, ДНР и ЛНР, в свое время в Крым приезжали спортсмены из Польши, Прибалтики, Германии, США.

Каждый - первый!

- Марафон - это самый тяжелый вид спорта, даже здоровые люди не всегда выдерживают марафонские дистанции. А крутить колеса руками в течение нескольких часов могут лишь сильнейшие спортсмены. Мы рады, что «Скифский берег» дает возможность заявить о себе профессионалам и новичкам. Девиз парамарафона «Каждый-первый». А он отражает философию марафонского движения: главное - победить себя, доказав, что нет инвалидов, а есть люди, передвигающиеся другим способом. «Скифский берег» дает возможность параатлетам встретиться со старыми друзьями, обрести новых, установить спортивные и личные рекорды. Кроме участия в марафонском заезде, гости полуострова получают климатолечение, знакомятся с историко-культурным наследием и рекреационными возможностями Крыма, - поясняет Виктор Коваленко.

«Скифский берег» - это лучшее доказательство того, что в силах российского Крыма возводить мосты дружбы и объединять людей.

КСТАТИ

На 15-летие собрались 70 лучших гонщиков

Нынче марафон будет проходить 16-й раз. В прошлом году на зов организаторов откликнулись 70 лучших спортсменов. Призерами соревнований стали известный в ДНР гонщик Дмитрий Долженко, участница паралимпийских игр и мастер спорта международного класса по фехтованию Анастасия Костючкова из Гомеля, чемпион Европы и серебряный призер Чемпионата мира по бальным танцам на инвалидных коляска Артур Радковский из Донбасса. В списке «звездных» участников были также чемпион Украины по легкой атлетике Анатолий Бардиж, лучший игрок Чеченской команды по баскетболу на колясках Магомед Нагалаев и другие профессиональные параатлеты.