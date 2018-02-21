Регина Тодоренко возвращается, став другой
Всего-то в ноябре прошлого года поклонники Регины Тодоренко оплакали ее уход из проекта «Орел и Решка». И вот новый повод для слез, теперь от радости. Она возвращается! В последний день зимы на «Пятнице!» запускают шоу «Мейкаперы». Мейкап - это макияж, в новом проекте 40 мастеров этого дела со всей России будут доказывать свое профессиональное мастерство. Ведет шоу как раз Регина, которую нам предстоит увидеть в совершенно новом образе роковой дивы. В пару к Тодоренко приставлен стилист Влад Лисовец.
Оценивать работу визажистов будет профессиональное жюри, а имя победителя назовет британский гуру мейкапа Вэл Гарланд, которому доводилось красить многих знаменитостей, в частности, Кейт Мосс и Бьорк. Победитель получит 1 млн рублей и право поработать на Каннском кинофестивале.
Как ни странно, формат «Мейкаперов» придумали не на Западе и даже не на Украине, как некоторые популярные проекты этого канала. Новое шоу разработали студенты журфака МГУ, где функционирует мастерская «Пятницы!».
«Пятница!»
«Мейкаперы»,
с 28 февраля по средам, 22.00.