Регина Тодоренко возвращается, став другой

СЕГОДНЯ 18:57 2018-02-21T18:59:29+03:00

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Всего-то в ноябре прошлого года поклонники Регины Тодоренко оплакали ее уход из проекта «Орел и Решка». И вот новый повод для слез, теперь от радости. Она возвращается! В последний день зимы на «Пятнице!» запускают шоу «Мейкаперы». Мейкап - это макияж, в новом проекте 40 мастеров этого дела со всей России будут доказывать свое профессиональное мастерство. Ведет шоу как раз Регина, которую нам предстоит увидеть в совершенно новом образе роковой дивы. В пару к Тодоренко приставлен стилист Влад Лисовец.

Оценивать работу визажистов будет профессиональное жюри, а имя победителя назовет британский гуру мейкапа Вэл Гарланд, которому доводилось красить многих знаменитостей, в частности, Кейт Мосс и Бьорк. Победитель получит 1 млн рублей и право поработать на Каннском кинофестивале.

Как ни странно, формат «Мейкаперов» придумали не на Западе и даже не на Украине, как некоторые популярные проекты этого канала. Новое шоу разработали студенты журфака МГУ, где функционирует мастерская «Пятницы!».

«Пятница!»

«Мейкаперы»,

с 28 февраля по средам, 22.00.