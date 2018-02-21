Российский Оймякон - новая туристическая мекка

СЕГОДНЯ 19:53 2018-02-21T19:58:19+03:00

Почему российский Оймякон заинтересовал Ди Каприо. Российское село Оймякон - самое холодное населённое место на планете - стало знаменитым на весь мир. О нём даже Ди Каприо пишет! Рассказываем, как Оймякон из глубинки превращается в туристическую мекку

О селе в Якутии пишет даже Леонардо Ди Каприо! Чем же оно так привлекательно для иностранцев? [видео]

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Российское село Оймякон прославилось на весь мир. В январе этого года о нём написали почти все крупные издания планеты! А всё потому, что температура воздуха в Оймяконе опустилась до –67 градусов по Цельсию. Мир был в шоке - можно ли вообще выходить на улицу в такой мороз?

Но для жителей Оймякона подобные температуры – обычное дело. Ведь это самый холодный населённый пункт на планете. Он даже носит специальный титул – «полюс холода». Оймякон его получил в 1933 году, когда там похолодало до –71,2! Напомним для сравнения, что минус 78,5 °C – это уже температура сухого льда.

Но экстремалы, узнавшие об Оймяконе из газет в начале 2018-го, ринулись в холодный город, чтобы пощекотать себе нервы. В Сети стали популярными ролики, где в местной незамерзающей реке купаются китайцы, немец и японец. Кстати, «Оймякон» в переводе с якутского означает «незамерзающая вода».

Морозы в Оймяконе взволновали даже Леонардо ди Каприо! Озабоченность похолоданием в Якутии он выразил в своём Инстаграме. Но позже удалил пост. Однако жители Якутии всё же сочли нужным ответить актёру. Они отправили ему видеопослание, где доказали, что мороз им не помеха. И пригласили Ди Каприо самого в этом убедиться (подробности)

Добавим, в Оймяконе постоянно живут почти 500 человек. Местные жители считают свой климат комфортным. А в краеведческом музее есть стенд, как оймяконский воздух положительно влияет на здоровье.

СПРАВКА «КП»

Что такое полюс холода?

Полюса холода – это районы земного шара с наиболее низкими зарегистрированными температурами на данном полушарии. Помимо Оймякона, на титул северного полюса холода претендует ещё один населённый пункт Якутии (город Верхоянск) и гора Логан в Канаде (там в мае 1991 года была зафиксирована температура −77,5 °C).

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