Люди обрадуются и братьям по разуму, и внеземным микробам

СЕГОДНЯ 20:00 2018-02-21T19:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Астрофизик Стивен Хокинг считает: лучше бы инопланетян вообще не было. Встреча с ними сулит человечеству одни лишь беды — ограбят, надругаются и превратят в рабов. Так когда-то поступили пришельцы-европейцы с индейцами. Поэтому ученый настойчиво призывает инопланетян бояться. Но люди не боятся. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Университете Аризоны (Arizona State University) под руководством профессора Майкла Варнума (Michael Varnum, Assistant Professor of Psychology). Их результаты приведены в статье под соответствующим названием How Will We React to the Discovery of Extraterrestrial Life?

Первым делом исследователи проанализировали газетные и журнальные статьи «про инопланетян». Посредством специальной компьютерной программы оценили язык и тон публикаций, в которых шла речь об открытиях, подводящих к мысли, что внеземная жизнь все-таки существует.

В поле зрения профессора Варнума и его коллег попали нашумевшие «истории»: про микробов, возможно живущих на Марсе; про якобы разумный сигнал «Wow!», переданный кем-то из глубин Вселенной; про странный сигарообразный астероид Оумуамуа, похожий на космический корабль; про звезду Табби, которая меняет свою яркость так будто бы ее окружают рукотворные мега-структуры — так называемая сфера Дайсона; про таинственные быстрые радиоимпульсы невероятной мощности; про планеты, похожие на Землю, обнаруженные в системе Trappist-1.

Выяснилось: публикации, так или иначе намекавшие, на братьев по разуму, были написаны благожелательно, в них преобладал позитивный настрой. Равно, как и в откликах.

Графики из исследования, иллюстрирующие позитивное отношение к информации о внеземной жизни.

Далее ученые опросили 500 добровольцев и записали их реакцию на очень убедительную статью якобы из «Нью-Йорк Таймс» о том, что обнаружены внеземные микроорганизмы. Опять же: мало, кто испугался — реакция большинства была положительной.

Еще 500 человек рассказали, что они чувствуют, узнав из газеты «Таймс», что биологи создали синтетическую жизнь — искусственные, но живые бактерии. И тут позитивное отношение. Хотя инопланетные микробы обрадовали добровольцев больше, чем рукотворные земные.

Вывод: человечество осмелело, инопланетяне ему уже не страшны. Как бы не пугал ими Стивен Хокинг.

Для справки: пока не обнаружены даже следы внеземной жизни. Хотя бы трупы каких-нибудь «не наших» микробов. Или их отпечатки.

ОДНАКО СТРАШНО

Не подцепить бы чего-нибудь эдакого от братьев по разуму

Похоже, ученые более осмотрительны. К примеру, Майкл Хипке из немецкого Института анализа данных в Нойкирхене и Джон Лернед из Гавайского университета предостерегают от чтения и расшифровки посланий от инопланетян, которые мы с нетерпением ждем. По мнению ученых, которое они изложили в статье под названием Interstellar communication. IX. Message decontamination is impossible , вместе с посланиями из глубин Вселенной к нам вполне могут залететь компьютерные вирусы.

Как полагают Хипке и Лернед, наивно рассчитывать на то, что «весточка от братьев по разуму» будет безобидной. Скорее — вредоносной, носителем некого кода, который внедрится в земные компьютерные сети и как-нибудь напакостит. С целью уничтожить землян. Например обернется коварным искусственным интеллектом и подчинит себе все оборонные системы. А потом взорвет ядерные заряды.

Ученые призывают уничтожать полученные от инопланетян послания, даже не пробуя в них вникать. От греха. Поскольку земные ученые пока не способны выявлять опасные внеземные компьютерные вирусы.

Послание, если оно придет, поступит в виде неких сигналов. Его уловит какой-нибудь радиотелескоп. Сигналы, записанные в электронном виде, будут введены во множество компьютеров — для сложной расшифровки, что в итоге и повлечет за собой глобальное «заражение».

ВАМ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЕ

О всё том, что спровоцировало позитивные публикации в западной прессе, писала и «Комсомольская правда». Тоже без испуга:.

О загадочном астероиде в виде сигары: Двойник инопланетного космического корабля Оумуамуа обнаружен на Луне

Странный астероид, прилетевший в Солнечную систему из другой звездной системы.

Про сферу Дайсона, возможно, окружающую Звезду Табби: Астрономы обнаружили следы двух высокоразвитых цивилизаций

Сфера Дайсона, которая, возможно окружает загадочно подмигивающую звезду.

О загадочном сигнале, пойманном 15 августа 1977 года : Тайна «разумного» Wow-сигнала, поступившего из созвездия Стрельца, разгадана

Сигнал, возможно, присланный с пролетавшего мимо звездолета.

Про звездную систему с 7 планетами: Две планеты у звезды Trappist-1 оказались похожими на Марс и Землю

7 планет, обнаруженных у красного карлика.

О таинственных энергетических всплесках — так называемые «быстрых радиоимпульсах», приходящие из других галактик:

Мнение астрофизиков: инопланетяне выдали свое существование