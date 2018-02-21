Российские спортсмены на Олимпиаде 21 февраля завоевали две медали

СЕГОДНЯ 21:10 2018-02-21T21:39:29+03:00

Денис Спицов и Александр а Большунов празднуют завоеванную серебряную медаль в командном спринте. Фото: REUTERS

Россияне добавили в копилку серебро лыжников Дениса Спицова и Александра Большунова в командном спринте и бронзовую награду фристайлистка Сергея Ридзика в ски-кроссе

Изменить размер текста: A A

В среду, 21 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно семь комплектов наград. Россияне добавили в копилку серебро лыжников Дениса Спицова и Александра Большунова в командном спринте и бронзовую награду фристайлистка Сергея Ридзика в ски-кроссе.

У нас теперь 13 медалей (0-4-9), и мы по этому показателю идем на седьмом месте.

В общекомандном зачёте лидируют норвежцы (13-11-9), вторые – немцы (12-7-5), третьи – канадцы (9-5-7).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 21 февраля

Лыжные гонки

Мужчины. Командный спринт . 1. Норвегия (Мартин Йонсруд Сундбю, Йоханнес Клаебо) – 15.56,26. 2. Россия (Денис Спицов, Александр Большунов) – отставание 1,71. 3. Франция (Морис Монифика, Ришар Жюве) – + 2,02.

Наши ребята сражались на всех этапах, и лишь в конце Йоханнес Клэбо убежал от Александра Большунова. Клэбо, кстати, стал уже трехкратным олимпийским чемпионом Пхенчхана. Вчера свою третью победу в Корее одержал и французский биатлонист Мартен Фуркад, но он уже пятикратный олимпийский чемпион.

Женщины. Командный спринт (С). 1. США (Киккан Рэндал, Джессика Диггинс) – 15.56,47. 2. Швеция (Шарлотта Калла, Стина Нильссон) – отставание 0,19. 3. Норвегия (Марит Бьорген, Майкен Касперсен Фалла) – + 2,97… 9. Россия (Наталья Непряева, Юлия Белорукова) – + 45,29.

Российские девушки, занявшие в индивидуальном спринте третье и четвертое места, воплотить свой потенциал в командной гонке не смогли. Но все равно на Играх выступили очень удачно.

Фристайл. Мужчины.Ски-кросс. 1. Брэди Леман (Канада). 2. Марк Бишофбергер (Швейцария). 3. Сергей Ридзик… 11. Семен Денщиков… 21. Игорь Омелин… 27. Егор Коротков (все – Россия).

Сергея Ридзика в финале сбил канадец, но наш спортсмен быстро поднялся и пришел к финишу третьим. Это первая олимпийская награда в дисциплине ски-кросс для российского фристайла!

Сергей Ридзик держит в руках первую олимпийскую медаль российского фристайла в дисциплине ски-кросс.Фото: REUTERS

Бобслей. Женщины. 1. Мариама Яманка / Лиза Буквитц (Германия) – 3.22,45. 2. Элана Майерс Тэйлор / Лаура Джиббс (США) – 3.22,52. 3. Кайли Хамфрис / Филиция Джордж (Канада) – 3.22,89… 12. Надежда Сергеева / Анастасия Кочержова – 3.25,16… 17. Александра Родионова / Юлия Беломестных (оба экипажа – Россия) – 3.25,72.

Российские двойки после первого неудачного дня не смогли кардинально поправить положение и в десятку не попали.

Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка. 1. Норвегия – 3.37,31. 2. Южная Корея – 3.38,52. 3. Голландия – 3.38,40. Женщины. Командная гонка. 1. Япония – 2.53,89 (олимпийский рекорд). 2. Голландия – 2.55,48. 3. США – 2.59,27.

После того, как наших лидеров не допустили до Игр, у сборной России просто не хватило спортсменов для эстафет.

Горнолыжный спорт. Женщины. 1. Софья Годжиа (Италия) – 1.39,22. 2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) – 1.39,31. 3. Линдси Вонн (США) – 1.39,69.

Легендарная Линдси Вон, которая пропускала Олимпиаду-2014 из-за травмы, и на этот раз осталась без золота.