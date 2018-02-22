За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане 22 и 23 февраля
22 февраля
Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
Когда: 04:00
Два российских горнолыжника выйдут на старт скоростного спуска. Это - опытный Александр Хорошилов и более молодой Иван Кузнецов.
Фристайл. Женщины. Ски-кросс
Когда: 04:00
Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова попытаются повторить успех Сергея Ридзика в дисциплине ски-кросс. Лучший результат в сезоне - у Чирцовой. На этапе Кубка мира в Швейцарии она была пятой, дойдя до полуфинала, а в Австрии - седьмой. Верим!
Шорт-трек. Женщины. Мужчины.
Когда: с 13:00
За сборную России на старт выйдут Александр Шульгинов на дистанцию 1 500 метров, а Екатерина Ефременкова начнет битву за медали на 1 000 метров. Шансов на успех не так много, наш лучший гонщик Семен Елистратов выбыл в квалификационных соревнованиях. Но мы верим в наших атлетов.
23 февраля
4.00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.
Алина Загитова и Евгения Медведева лидируют в соревнованиях одиночниц с хорошим отрывом. Но ошибаться нельзя.
Хоккей. Полуфинал. Россия - Чехия.