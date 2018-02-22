За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане 22 и 23 февраля

СЕГОДНЯ 00:20 2018-02-21T21:41:31+03:00

Алина Загитова во время короткой программы на льду Пхенчхана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"КП" рассказывает про то, за кем наблюдать в очередные дни соревнований Олимпиады 2018

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22 февраля

Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

Когда: 04:00

Два российских горнолыжника выйдут на старт скоростного спуска. Это - опытный Александр Хорошилов и более молодой Иван Кузнецов.

Фристайл. Женщины. Ски-кросс

Когда: 04:00

Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова попытаются повторить успех Сергея Ридзика в дисциплине ски-кросс. Лучший результат в сезоне - у Чирцовой. На этапе Кубка мира в Швейцарии она была пятой, дойдя до полуфинала, а в Австрии - седьмой. Верим!

Шорт-трек. Женщины. Мужчины.

Когда: с 13:00

За сборную России на старт выйдут Александр Шульгинов на дистанцию 1 500 метров, а Екатерина Ефременкова начнет битву за медали на 1 000 метров. Шансов на успех не так много, наш лучший гонщик Семен Елистратов выбыл в квалификационных соревнованиях. Но мы верим в наших атлетов.

23 февраля

4.00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа.

Алина Загитова и Евгения Медведева лидируют в соревнованиях одиночниц с хорошим отрывом. Но ошибаться нельзя.

Хоккей. Полуфинал. Россия - Чехия.