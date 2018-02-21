На суде с Порошенко раздевали блондинок

СЕГОДНЯ 21:25 2018-02-21T21:45:25+03:00

Перед показаниями главы государства по делу о госизмене Януковича журналисток обыскивали с особым пристрастием

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- Девушка, стойте, расстегните пальто, - встретил полицейский на входе в здание суда журналистку Радио «Свобода» Валерию Егошину.

- Зачем?

- Мне нужно вас осмотреть.

- А почему мужчин не осматриваете?

- У женского рода есть такой предмет, как две сиськи, - пояснил страж порядка.

В среду в Оболонском районном суде на процессе по дело о госизмене Виктора Януковича ждали высокого гостя. Накануне Петр Порошенко заявил, что готов прийти на допрос лично. Перед судом выставили три кордона всевозможных спецслужб, прорвавшись через которые журналисты, а точнее – журналистки, столкнулись с неожиданным.

На входе у них просили расстегнуть верхнюю одежду. На пятом этаже здания девушек отводили в отдельную комнату, где женщины-копы заставляли снимать свитера и блузки, раздевая журналисток до белья. Еще один пристрастный досмотр перед входом в зал суда. Особенно правоохранители придирались к блондинкам.

Причина такого поведения оказалась простая – таким образом полиция пыталась выявить активисток Femen, на телах которых должны быть написаны лозунги. И одну активистку действительно поймали. Но то ли была оперативная информация о том, что в здание проникла еще одна хулиганка, то ли сам процесс понравился стражам порядка, но досмотру подверглись все представительницы прекрасного пола.

- Проверяли всех без разбора – и блондинок, и брюнеток, и даже рыжих, - написала в своем Фейсбуке главный редактор «КП» в Украине Оксана Богданова. - Досмотрели представительницу «Киевэнерго», которая пришла в суд совсем по другому вопросу. Главное, что все это было напрасно. Позже выяснилось, что Петр Порошенко в суд не приедет – гарант предпочел свидетельствовать по Скайпу.

И это тот случай, когда гендерный скандал перед заседанием был куда содержательнее, чем допрос главы государства. На вопросы обвинения Порошенко отвечал скучно и без сенсаций. Большинство неудобных вопросов защиты суд попросту снял. А после вопроса «Как долго должен отсутствовать президент, чтобы его «самоустранили» от власти?» (с намеком на мальдивские каникулы Петра Алексеевича) допрос президента и вовсе досрочно прекратили.