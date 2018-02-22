2018-02-21T22:41:54+03:00
Политика

Рейтинг кандидатов в президенты: Явлинский обогнал Собчак

ВЦИОМ провел очередной опрос, посвященный президентской кампании
Роман ГОЛОВАНОВ
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Согласно свежему опросу ВЦИОМ, Григорий Явлинский обогнал в президентском рейтинге Ксению Собчак.Согласно свежему опросу ВЦИОМ, Григорий Явлинский обогнал в президентском рейтинге Ксению Собчак.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Очередной предвыборный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи выяснили, что на выборы 18 марта готовы прийти 81,1% опрошенных. А на вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали?» - граждане ответили вот так «КП» приводит результаты опроса избирателей по данным на 12 – 18 февраля 2018 года.

По последним данным, на выборы собираются прийти 81% россиян. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По последним данным, на выборы собираются прийти 81% россиян.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Результат опроса прокомментировал эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов:

- Предвыборная ситуация остается по-прежнему стабильной несмотря на очевидную активизацию оппозиционных кандидатов, - считает он. - Наибольшая динамика фиксируется по группам «колеблющихся избирателей», то есть тех, чей выбор неустойчив. На формирование их оценок оказывает значительное влияние информационный фон, в последнее время это – преимущественно события спортивного характера.

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Ну вот «великолепная восьмерка» претендентов, готовых встать у руля России-матушки, выложила на стол все пароли и явки. Центризбирком обнародовал сведения об их доходах и имуществе за предыдущие 6 лет (поскольку президентский срок у нас именно такой). Сюрпризов обнаружилось предостаточно (подробности)

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