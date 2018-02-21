Ученые Гарварда: посуда с антипригарным покрытием провоцирует ожирение у женщин

СЕГОДНЯ 22:50 2018-02-21T23:06:05+03:00

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Главный враг стройной фигуры долгие годы искусно разыгрывал роль союзника домохозяек – помогал готовить и сохранять чистоту. В последние десятилетия большое распространение получили новые искусственно созданные материалы, в состав которых входят, так называемые, перфторалкильные химические вещества (ПФАВ). Они обладают водо-маслоотталкивающим эффектом, устойчивы к химической, термической и биологической деградации. И это далеко не только сковородки с антипригарным покрытием. Такие химикаты входят в состав упаковки продуктов в сетях быстрого питания (например, в такие коробочки укладывают бургеры), из них делают не пачкающиеся ковровые покрытия и одежду, на которой не остается пятен.

Недавние исследования показали, что ПФАВ губительно действуют на эндокринную систему животных. Но как они влияют на организм человека? С этим вопросом решила разобраться большая команда ученых Гарвардского университета, во главе которой стоял профессор факультета питания Ки Сан (Qi Sun). Специалисты провели 2-летнее клиническое исследование, изучая, как эти химикаты действуют на скорость обмена веществ. В эксперименте (его результаты были опубликованы в научном журнале PLOC MEDICINE http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002502) участвовали 621 человек с избыточным весом в возрасте от 30 до 70 лет. Они регулярно проходили обследование, медики замеряли вес, концентрацию ПФАВ в крови, скорость обмена веществ в состоянии покоя, уровень глюкозы и выработку гормонов щитовидной железы. На первом этапе (он длился 6 месяцев) жертвы науки сидели на диете, ограничивали себя в калориях и худели. В среднем каждый из участников потерял в весе 6,4 кило. Затем в период восстановления веса (каждый, кто сражался со своим животом, знает, что этот «черный день» обязательно наступает) добровольцы набрали в среднем 2,7 кг. Произошло это в течение 6-24 месяцев.

И вот здесь обнаружились удивительные вещи.

Если худели все люди примерно одинаково, то у женщин с высокой концентрацией ПФАВ в крови, набор веса после отмены диеты носил «реактивный» характер. За один и тот же период времени они прибавляли в среднем на 1,7–2,2 кг больше, чем дамы с низким содержанием ПФАВ в плазме.

- Мы видели, что у мужчин этот эффект не выражен так ярко, - поясняет профессор Ки Сан. – Вероятно, женщины стали главной мишенью, потому что ПФАВ снижали выработку главного женского гормона эстрогена, а это в свою очередь приводило к замедлению метаболизма в состоянии покоя. Получается, что организм женщины с высоким уровнем ПФАВ просто сжигает меньше калорий. Таким образом, мы обнаружили еще одну причину эпидемии ожирения, которая охватила мир.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из 7 миллиардов людей на планете, более 1,9 миллиарда взрослых в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес. Из них свыше 600 миллионов – почти каждый десятый! - страдает ожирением.

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