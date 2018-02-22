Неизвестные факты: Бурку Чапаева искал КГБ, а шашку Деникина прислали из Америки

СЕГОДНЯ 01:14 2018-02-22T02:16:37+03:00

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Об этой дате мы говорили со старшим научным сотрудником Центрального музея Вооруженных сил России Сергеем КОЖИНЫМ.

Дата вышла случайная, но в народ пошла

- Почему днем рождения армии считается 23 февраля, если Ленин подписал декрет о ее создании 15 января (28 января по новому стилю)?

- В январе 1919-го решили отпраздновать годовщину Красной Армии - в день подписания декрета о ее создании. Но в срок не успели. Перенесли празднование на 23 февраля. И совместили торжества с Днем красного подарка для бойцов РККА - когда население, по замыслу большевиков, должно было передавать бойцам подарки-посылки, устраивать концерты. Позже были разные обоснования этой даты - без исторических подтверждений. Но праздник уже принял массовый характер. И превратился в одну из лучших традиций нашего народа.

- То есть дата 23 февраля случайна?

- Она произвольной получилась.

- Ряд историков утверждает, что 23 февраля 1918 года немцы под Псковом побили наши отряды, а большевики это подали как победу…

- Да, побили. Немецкая регулярная армия обладала огромной мощью. А у большевиков тогда армии, по сути, не существовало. Это были сборные отряды из добровольцев. И некоторые из них сопротивление немцам оказывали - в Ревеле, под Псковом и Нарвой, в Белоруссии. Но основная масса бежала…

- Так что празднуем - дату первых поражений?

- Я бы сравнил этот процесс с рождением ребенка. Да, мы мучились, но это было рождение новой армии, армии нового мира…

- Кроме ленинского декрета, какой документ в формировании Красной Армии сыграл историческую роль?

- Вот желтый лист столетней давности. Это текст первой присяги. Лев Троцкий (он был тогда наркомом иностранных дел и лишь в марте стал наркомом по военным делам. - Ред.) написал ее за ночь. Был апрель 1918-го. Критическое положение, тяжелые бои на Кубани против Добровольческой армии, восстание на Дону. Большевики столкнулись с необходимостью создания регулярной массовой армии. Руководству новой России было понятно: рабочие отряды Красной гвардии, на которые пытались опираться большевики, небоеспособны. Особенно против белых отрядов - там сплошь офицеры и юнкера. Вот и пришлось большевикам ввести то, от чего они раньше отказывались и что так ненавидели, - всеобщую воинскую повинность. Потребовалась и присяга. Но термин «присяга» заменили словами «торжественное обещание». И начиналось не как раньше - «я, нижеименованный…», а «я, сын трудового народа». Так написал Троцкий…

- Какую роль он сыграл в создании Красной Армии?

- Максим Горький спрашивал Ленина о его отношениях с Троцким. На что Ильич, задумавшись, ответил: «Ну да, многое болтают про нас, а вам могу сказать: ну кто бы еще смог из ничего создать Красную Армию? И для этого привлечь царских офицеров? А вот Троцкий смог». А потом печально добавил: «А все таки, хоть и с нами, а не наш. Есть в нем что-то нехорошее от Лассаля» (намек на лидера немецких социал-демократов, отличавшегося презрительным отношением к своим товарищам).

Буденовки срисовали с древнерусских шлемовФото: Михаил ФРОЛОВ

Буденовки срисовали с древнерусских шлемов

- Как красная звезда стала символом Красной Армии?

- Она пришла к нам из времен Великой французской революции. Французы стали использовать римскую пентаграмму как знак различия офицеров и генералов на эполетах. Она затем разошлась по всему миру. В 1827 году император Николай I повелел использовать ее как знак различия. В Красной Армии тоже ввели эту звезду. Поначалу лучи были округлые, как у цветка лилии, - бог войны Марс родился из цветка лилии. Французы и называли ее марсовой звездой. В центре звезды - изображение скрещенного плуга и молота - символ союза рабочих и крестьян. Звезду носили как кокарду на головном уборе и на груди. Некоторые носили двумя лучами вверх. Но вскоре пошли разговоры: два луча, как два рога вверх, один луч вниз, как бородка - это же черт! И звезду развернули.

- На многих фото бойцы Красной Армии одеты в необычную форму. Как появилось такое обмундирование?

- Поначалу использовали огромные запасы формы царской армии. К концу 1918-го они закончились. Объявили конкурс на создание новой. Условия: форма должна быть революционной и национальной по стилю, удобной и спортивной. В конкурсе участвовали многие художники, в том числе Васнецов. Эта армейская форма и была введена в начале 1919-го.

- И кто стал «Юдашкиным» Красной Армии?

- Этот труд - коллективный. Создавался сотрудниками военно-хозяйственного управления РККА (большинство в 1923-м арестовали). Головной убор - суконный шлем, напоминавший шлемы древнерусских воинов. Впереди кокарда со звездой. На груди предложили ввести цветные клапаны - их в народе называли «разговоры». Историк военной формы Кирилл Цыпленков считает: термин произошел от немецкого слова «розг» - симметрия или разветвление. Подобные симметричные полосы нашивали на форму еще при Иване Грозном. А сам термин пришел в Россию при Алексее Михайловиче - с приглашением иностранных офицеров для создания полков «нового строя».

Орден «Кузьмича» и тюрьма для маршала

- Кто ввел наградную систему в Красной Армии?

- Первый советский орден учредил в сентябре 1918-го ВЦИК (тогдашний парламент). Все царские ордена советская власть отменила. Но потом все же решили учредить свой «красный» орден. Инициатором был Подвойский, первый военный нарком. Троцкий же считал, что бойцы Красной Армии должны воевать за идею, а не награды. Но его убедили, что нужны и моральные стимулы. Глава ВЦИКа Яков Свердлов сразу после учреждения ордена стал составлять список первых кавалеров. Решил включить туда троих человек. В это время выбили белых и чехов из Казании - там отличился автоброневой отряд под командованием Василия Панюшкина. И Свердлов первым поставил в список фамилию Панюшкина. Но тут с Урала пришли вести, что армия красных партизан Оренбургской губернии, пройдя чуть ли не тысячу километров по тылам белых, с боями пробились на соединение с частями Красной Армии. И командовал партизанами Василий Блюхер. Свердлов решил: справедливее первым в списке поставить Блюхера, вторым - Панюшкина. А третьим - отличившегося в боях в Донской области бывшего казачьего офицера, а теперь командира Красной Армии Миронова Филиппа Кузьмича. Но когда список составляли, то по вине то ли телеграфиста, то ли машинистки вместо фамилии «Миронов» написали «Кузьмич». И Миронов так и не узнал, что это его наградили орденом. А Панюшкин от ордена отказался. Считал, что война идет гражданская - и не дело орденами награждать друг друга. Остался первый кавалер ордена - Блюхер. Но орден ему Троцкий вручил только весной 1919-го. Спустя полгода после награждения. Причем орден № 114.

Филипп Кузьмич Миронов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вместо первого?

- Да. Эскиз ордена утверждали долго. Еще дольше чеканили. Первые образцы из бронзы Троцкий забраковал. Предложил делать ордена поменьше - из серебра. Лишь к весне 1919 года они поступили на фронт. Нумерацию орденов и порядок награждения никто не согласовывал. Вот и вручили первому кавалеру орден с номером 114. Только в 1936 году маршал Блюхер попросил, чтобы ему дали номер первый. И специально для него сделали орден № 1. Но в 1938-м Блюхер был арестован - Сталин заподозрил его в работе на японскую разведку. Его держали в Лефортовской тюрьме, пытали, выбили глаз. Маршал подписал все, что требовали следователи, но до расстрела не дожил, не выдержало сердце. Его тело кремировали в Донском крематории. Останки ссыпали в общую яму для невостребованных прахов. А ордена пошли в переплавку.

Взял город - получай серебряную шашку

Чапаеву посвящен отдельный раздел. Тут и черная бурка легендарного начдива (на фото внизу), и шашка Василия Ивановича. Серебряная, дорогая.

- У Чапаева был первый заместитель, Иван Кутяков. Ему нравилась эта шашка, - рассказывает нам Сергей Кожин. - Когда весной 1919-го красные наступали на восточном фронте, Чапаев послал Кутякова в рейд и сказал: отобьешь у белых Бугуруслан - шашка твоя. Тот взял Бугуруслан и получил шашку, а после гибели Чапаева возглавил дивизию. В 1938-м Кутякова расстреляли, его вещи конфисковали. После смерти Сталина сотрудники музея пробились на прием к главе КГБ Ивану Серову с просьбой найти шашку Чапаева. Ее нашли в Самарканде у бывшего чекиста, участвовавшего в аресте Кутякова. А бурку Чапаева после ареста Кутякова почему-то не изъяли. Она обнаружилась у его племянника.

Черная бурка и шашка легендарного начдиваФото: Михаил ФРОЛОВ

- Почему Чапаева из академии отчислили?

- Он поступил в академию по приказу Троцкого. Две недели проучился - и уехал на восточный фронт... Грамоты он не знал...

Георгиевское оружие из-за океана

В музее зачастую соседствуют реликвии Красной и Белой армий.

- До 90-х годов в этих залах демонстрировали лишь артефакты героев Красной Армии, - объясняет Сергей Кожин. - Белых если и показывали, то на фоне виселиц, казней (потрясала содранная с руки красноармейца кожа). Теперь можем показать и тех, кто противостоял красным, лидеров белого движения.

Помогли потомки русских белых эмигрантов, осевшие в Америке. Там было создано общество «Родина» из бывших эмигрантов, их детей и внуков. Они создали музей, куда собирали реликвии белого движения. И в начале 90-х годов решили передать все это России.

Шашка Антона ДеникинаФото: Михаил ФРОЛОВ

Мы получили личные вещи Антона Деникина.

Когда он умер в Америке, его личные вещи семья передала в этот музей: китель, брюки. Но шашку не отдали. Это Георгиевское оружие. Его он хранил до смерти. А потом его дочь решила, что это оружие должно быть на Родине. Ведь прах отца перевезли в Россию и захоронили в Донском монастыре. Она обратилась к Путину. После торжественного вручения президент передал шашку в наш музей.

Чемодан КолчакаФото: Михаил ФРОЛОВ

Чемодан и пистолет Колчака

Есть и стенд, посвященный верховному правителю России адмиралу Колчаку.

- Личные вещи адмирала при советской власти не экспонировались, - поясняет Сергей Кожин. - Например, чемодан, принадлежавший Александру Васильевичу. Он с ним в 1917-м путешествовал по Америке. Туда его отправило Временное правительство. После Октябрьской революции Колчак с этим же чемоданом плыл через Тихий океан во Владивосток. Там есть наклейка компании, на пароходе которой он плыл, и фамилия написана его рукой. А этот пистолет был изъят при аресте Колчака. Его сдал в музей бывший комполка 30-й Иркутской дивизии.

Разгром «голубых» - было и такоеФото: Михаил ФРОЛОВ

Разгром «голубых» - было и такое

В одном из залов представлено знамя Голубой армии. Это было 50-тысячное формирование уральских казаков. Официальное название - Голубая национальная армия Всероссийского учредительного собрания. Создал ее в 1920 году бежавший из советского плена сотник колчаковской армии Евгений Мировицкий. В его листовке говорилось: «Братья! Крестьяне и казаки! Обратите винтовки против коммуны и советской власти! Присоединяйтесь к беспартийным голубым...

Каждый беспартийный должен пополнить собой ряды Голубой армии, которая идет рука об руку с народом. Голубая армия, высоко вздымая свое голубое знамя (на самом деле оно трехцветное - см. фото), выставляет следующий лозунг: «Все для народа и все через народ, но не через жидовских ставленников и приспешников»...

В начале 1921 года «голубых» разгромили отряды особого назначения под руководством секретаря Челябинского губкома РКП(б) Роберта Эйхе.

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