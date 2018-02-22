Пытки слева, шахты справа - это крепостное право

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-22T02:17:00+03:00

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В «Вольной грамоте» создатели сериала идут на поводу у бразильской «Рабыни Изауры». Прелестная девица воспитывается в поместье, получает хорошее образование, болтает по-немецки да по-французски, а потом ее покровитель внезапно умирает, и выясняется: крепостная она. За все годы ее взросления-обучения «хороший» и «добрый» помещик не удосужился дать девушке вольную. Учителей нанять не забыл, у хороших портних платья заказать - тоже, на бал сводить сподобился, жениха приличного подобрал, а тут как-то замотался и не успел. И вот стоит утонченная девица вся в батисте перед новым хозяином да лепечет что-то про знание рецепта «беф бургиньон», и ждут ее угольные шахты где-то за горизонтом. Впрочем, за эту бедняжку я спокойна: будет ей вольная, будет и хеппи-энд.

А вот с «Кровавой барыней» все печальнее: там рассказывают о реально существовавшей женщине, Дарье Николаевне Салтыковой, вошедшей в историю как Салтычиха. Мне она по школе представлялась как существо весьма свирепое, с поленом наперевес и раскаленными щипцами за покорными девушками бродящая по дому. Ан нет: смотрю на экране на субтильную Юлию Снигирь со страдальческими глазами и понимаю: ее ж в психиатрическую лечебницу надо! Невроз лечить. Так-то она женщина интересная, самоотверженно любящая даже. Ну да, людей убивала десятками, но и сама была глубоко несчастна. Судя по лексике, которую используют в фильме, авторы действительно все время думали о том, как не хватает героям психотерапевта. Например, настоятельница монастыря однажды говорит про сумасшедшую мать Салтыковой: «Состояние ее ухудшилось». Люди добрые! Вы про какой век кино снимали? Вы посмотрите, что считалось «состоянием» в XVIII веке. Фонвизина почитайте, наконец, чтобы хотя бы немного разговорную речь сделать правдоподобнее.

Вот пишу и понимаю, какой аргумент будет против всякого моего ворчания на оба эти произведения. Начинаться он будет со слов «а молодежь-то и не знает». Иногда у меня складывается впечатление, что молодежь не знает ничего из истории или литературы своей страны, а Лобное место для них - это уютная полянка, на которой ругаются телевизионные персонажи со словарным запасом Эллочки-людоедки. А купля-продажа людей - это ж даже почетно. Это ж значит, что человек - востребованный футболист.