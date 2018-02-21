Весной вырастет минимальная зарплата

СЕГОДНЯ 01:05 2018-02-20T07:04:51+03:00

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Документ в обязательном порядке еще должен согласовать Совфед. Окончательно закон принимается после подписи президента. Но так как сам Владимир Путин и предложил уравнять МРОТ с прожиточным минимумом, то с последним пунктом трудности не предвидятся.

Раньше предполагалось, что минимальную зарплату поднимут с 1 января 2019 года. Но еще в декабре 2017-го глава государства предложил ускорить процесс на 8 месяцев. Теперь минималка должна увеличиться с 1 мая этого года.

Минимальные зарплаты вырастут на 17,6%:

МРОТ с 1 января 2018 года: 9489 руб.

МРОТ с 1 мая 2018 года: 11 163 руб.

В Трудовом кодексе России написано, что минимальный оклад должен быть равен прожиточному минимуму. Но у властей начиная с 1991 года не получалось этого добиться. Только сейчас мы к этому пришли.

- В некоторых регионах МРОТ и раньше был приравнен к прожиточному минимуму или даже превышал его, - рассказал «КП» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. - Но тогда властям приходилось доплачивать из местного бюджета госучреждениям, которые вынуждены были платить больше допустимого по закону. Такое могут позволить себе лишь немногие богатые регионы. Москва, например.

По данным Минтруда, готовящееся майское повышение МРОТ коснется 3 миллиона человек. Государству понадобится 39,3 млрд. рублей, чтобы привести зарплаты к прожиточному минимуму. 7,5 млрд. рублей даст федеральная казна, 31,8 млрд. планируется взять из региональных бюджетов.

- В первую очередь повышение МРОТ коснется бюджетников, - уверен Олег Иванов. - Госучреждения вынуждены подчиняться закону. Для частников, скорее всего, ничего не изменится: коммерсант всегда сможет переоформить работников на ¾ ставки. Зарплаты останутся те же, а люди как бы станут работать только часть дня. Хотя реально для них ничего не поменяется.

Некоторые регионы боятся, что им может не хватить денег на бюджетников. По словам депутата Юрия Волкова, долг Забайкальского края равен 91,4% бюджета региона. Средств на повышение окладов просто нет. Костромскую область и Хакасию перевели под внешнее управление Федерального казначейства из-за долгов: теперь все траты из бюджета региона согласуются с ведомством.

Эксперты полагают, что совсем бедным регионам центр будет дополнительно помогать с зарплатами деньгами из федерального бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов уже пообещал, что такую помощь окажут из резервного фонда правительства.

ВАЖНО!

На что конкретно он влияет?

Самое очевидно и главное - на зарплату. Если общие выплаты сотруднику не дотянут до минимума, то нанимателю грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Заметим, что сам оклад может быть меньше МРОТ. Но со всеми надбавками и бонусами человек должен получать не меньше положенного минимума.

Еще от МРОТ напрямую зависит пособие по временной нетрудоспособности, больничный лист и выплаты по беременности и уходу за ребенком. Соцподдержка не может быть меньше минимальной зарплаты.