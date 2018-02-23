Автомобили для настоящих мужчин: легковой грузовик и старые воины

СЕГОДНЯ 01:16 2018-02-20T22:45:21+03:00

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Нет, здесь вы не увидите наш «уазик» или их «Хаммер». Давайте будем поближе к реалиям и живым потребностям людей. И три из пяти предложенных машин поищем не в автосалонах, а на авторынках, потому что подержанные машины у нас покупают гораздо чаще. С них и начнем.

Не купить - так хотя бы присмотреть.

1. Легковой грузовик

«Фольксваген Пассат» (см. фото вверху) мы возьмем не новый, а 10-летний. Его знают по индексу В6, годы выпуска - с 2005-го по 2010-й, то есть позапрошлого поколения. Он уже достаточно современный, и при этом купить можно по сходной цене. Вариантов автомобиля множество, моторы были от 102-сильного до мощного V6 в 250 лошадей, а также дизели, привод - передний или полный.

Раз уж машина не новая, то остановиться лучше на обычном моторе без турбины и 6-ступенчатой коробке - механике или автомате. Да, не красавец он, еще и скучный, но багажа такой универсал перевезет много и надежностью сможет похвастать. Если же вдруг что-то сломается, то запчасти стоят недорого, продаются на каждом углу, а отремонтируют вам его где угодно. Именно поэтому «Пассаты» этого поколения столь популярны у нас в стране.

Цена: от 250 тысяч рублей, за полмиллиона найдете совсем хороший.

2. Размер обогнал цену

Ford Escape знаком не всем, и объектом мечтаний его точно не назовешь. А зря. У нас любят большие и проходимые машины, недавние снегопады вновь показали их ценность. А этот в сугробе не застрянет, зато стоит не дороже легковушки своего же возраста. А мы сейчас о машинах первого поколения, которые выпускались с 2000 по 2007 год. Они имели второе название - Maverick, а еще продавались как Mazda Tribute. Но подвеска «Мазды» будет пожестче, а цена - повыше.

Ford Escape

«Форд» же можно выбрать с 2,3-литровым мотором и даже передним приводом, но на автомате. Быстро гонять эта машина не умеет, зато ломаться в ней почти нечему.

Цена: от 300 до 400 тысяч рублей.

3. Не гнется и не ломится

Mitsubishi Pajero - старый воин. Когда-то он был живой легендой, а теперь просто машина конца прошлого тысячелетия. Нынешнюю модель японцы не хотят менять вот уже 11 лет, так что и 10-летка будет, считай, как новая.

Mitsubishi Pajero Фото: mitsubishi.ru

«Паджеро» - серьезный товарищ, угрюмый, но надежный. С прекрасным дизелем. Запчасти на него дорогие, но они есть повсюду, и их не потребуется покупать слишком часто.

Цена: от 700 - 800 тысяч рублей.

4. Если руки не для скуки

Нет секрета в том, что девушки и женщины эту машину чаще всего попросту ненавидят. Lada 4х4 - классическая «Нива» - сейчас уж точно ничем не привлечет. Ни комфорта, ни управляемости, ни вместимости, ни надежности. Влезаешь согнувшись, сидишь в тесноте, коробка волком воет… Все в ней не так, но есть феноменальная проходимость. Сломается (а сломается обязательно) - любая запчасть есть в магазине за сущие копейки. На рыбалку, на охоту, в деревню - идеальный выбор, но для городских улиц - не вариант.

Lada 4х4

Цена: новая - 450 - 500 тысяч рублей, «живую» подержанную можно взять за 100 - 200 тысяч.

5. Японское вчера

Toyota Fortuner - беспросветная грусть, тоска и печаль. Это если у вас есть два миллиона рублей на машину и вы не считаете их большими деньгами. А для обычного нашего парня со средней зарплатой - предел мечтаний. В начальном оснащении: бензиновый 166-сильный мотор, 5-ступенчатая (!) механика и полный привод, но можно заполучить дизель, автомат, кожаный салон и зажигание с кнопки.

Toyota Fortuner

Раньше у нас «Форчунер» не продавали, а теперь есть такой настоящий внедорожник, который все может в грязи или сугробах, при этом здоровущий и неплохо оснащенный. Ничего, что едет, как «Газель», зато выглядит, как «крузак».

Цена: от 2 до 2,8 млн. рублей.

Как видите, девушки за руль таких машин проситься вряд ли будут. А мужику - подспорье и потеха.