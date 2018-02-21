2018-02-20T22:48:42+03:00
Спорт

Семейные пары на Олимпиаде-2018: Любовь до медали доведет

На Олимпиаде-2018 выступают сразу несколько семейных пар
Борис КОКУРИНЕвгений КУЛЬКОВСергей КИРИЛЛОВАндрей ВДОВИН
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Рыжики везут из Кореи только «серебро» командного турнира, хотя до последнего проката претендовали на личное «золото».Рыжики везут из Кореи только «серебро» командного турнира, хотя до последнего проката претендовали на личное «золото».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Когда во время Олимпиады люди ранним утром включали телевизор, но еще не успевали открыть глаза, они думали, что им показывают какое-то реалити-шоу, где супруги то ссорятся, то мирятся.

- Что ты делаешь-то, господи?! - эмоционально вопрошал женский голос.

- Але, ты чего? - удивлялся мужской.

- Зачем ты трешь? Там линия нормальная!

Кажется, что это идет генеральная уборка в доме. Но нет - это керлинг. Самый настоящий олимпийский вид спорта, тот его турнир, где пары кидают камни с ручками, а потом энергично швабрами трут лед, чтобы скорректировать скольжение снаряда. Женский голос - это Анастасия Брызгалова, мужской ее муж - Александр Крушельницкий - бронзовые призеры Игр-2018.

Александр Крушельницкий. Фото: CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS

Александр Крушельницкий. Фото: CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS

Еще одна причина любить Игры-2018

Анастасия и Александр из Санкт-Петербурга, они поженились в прошлом году, но вместе уже довольно продолжительное время. Правда, в пару в керлинге они долго не хотели вставать - боялись, что личные отношения помешают общему делу. Но теперь пикировки во время матчей, которые благодаря специальным микрофонам слышат все телезрители, - еще одна фишка русского керлинга.

Вдобавок к уже существующим - наши керлингистки уже разбили немало сердец иностранных болельщиков. Их прозвали секретными агентами, то ли укравшими, то ли украсившими Игры-2018. «Анастасия Брызгалова... - моя новая причина любить зимнюю Олимпиаду», - написал один из жителей Британии в своем Твиттере.

«Она украла Олимпиаду!» - писали об Анастасии Брызгаловой британские СМИ, имея в виду повышенный интерес к этой красавице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Она украла Олимпиаду!» - писали об Анастасии Брызгаловой британские СМИ, имея в виду повышенный интерес к этой красавице.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Рыжики»

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов - пара и на льду, и в жизни. Болельщики прозвали их Рыжиками, но не только за цвет волос - огненные программы тоже учитывались. А фигуристы на Рыжиков не обижаются - привыкли. И теперь спокойно рассказывают, что отношения вне льда им часто помогают в спорте, но иногда и мешают тоже.

- Есть плюсы и минусы, - рассказывала накануне Олимпиады корреспонденту «КП» Евгения Тарасова. - Плюсы в том, что ты лучше знаешь своего партнера, он тебе родной человек, ты чувствуешь его полностью, каждый оттенок настроения и иногда предугадываешь движения.

Супружеские пары в фигурном катании - не редкость. Например, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар - супруги. Но их тренер Нина Мозер, рассказывая об олимпийских победах, говорила, что спорт для них все равно был на первом месте.

- А у вас? - набираемся мы наглости на вопрос Морозову и Тарасовой.

- Спорт, - отрезает Владимир.

- Согласна, - кивает Евгения.

Но у этой пары и в спорте еще многое впереди.

Снежная сказка

Российская сноубордистка Алена Заварзина несколько лет назад влюбилась в американского чемпиона Вика Уайлда, который был зациклен на своем спорте. И чтобы ему приглянуться, стала выступать с утроенной силой. Разглядев ее на очередном пьедестале почета, он попал в сети русской красавицы. Да так прочно, что бросил свою Америку и уехал в Россию. Алена поставила ультиматум федерации - или Уайлд катается с нами, или я ухожу.

В результате Вик влился в нашу команду, получил российское гражданство и принес своей новой родине на Олимпиаде в Сочи два «золота» в параллельном слаломе и слаломе-гиганте. И теперь они вместе выступают на второй Олимпиаде.

В Пхенчхан - прямо со свадьбы

А эта история случилась совсем недавно. Есть «допинг», который не запрещен - это любовь, которая дает и силы, и стойкость, и отвагу. Проверить его на себе член Олимпийской сборной России в дисциплине фристайл ски-кросс Семен Денщиков сможет в Пхенчхане. А улетел он туда сразу со свадьбы, которая состоялась недавно в Южно-Сахалинске. Семен Денщиков там с командой готовился к олимпийским стартам. Туда же прилетела и его избранница - скелетонистка Ольга Потылицына, которую МОК не допустил до Олимпиады.

- Это было спонтанное решение, - рассказал «КП» Семен Денщиков. - Хотели пожениться до Олимпиады, потому что потом времени не будет, а мы уже готовы...

Бьорндален стал белорусом

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая на Олимпиаде в Сочи сразу три золотые медали, своей красотой и победами покорила самого знаменитого биатлониста на планете - норвежца Бьорндалена. Они поженились, у них родился ребенок. И Дарья в прошлом году вернулась на лыжню, чтобы поехать на Игры в Южную Корею со своим мужем. Но вот незадача: 44-летний Бьорндален не прошел отбор в сборную Норвегии. И тогда Дарья решила вопрос по-своему - настояла, чтобы Олимпийский комитет Беларуси аккредитовал норвежца на Играх как белорусского тренера. Теперь восьмикратный олимпийский чемпион носит лыжи в Пхенчхане за своей женой.

КТО ЕЩЕ

Супружеские дуэты на Играх-2018

Крис Кнерим и Алекса Шимека, фигурное катание. Они поженились в 2016 году, и, как сообщают американские СМИ, - это первая супружеская пара США на Олимпиадах за последние 20 лет.

Эван Бейтс и Мэдисон Чок, фигурное катание. Они вместе почти 10 лет. На первое свидание Эван пригласил Мэдисон, когда той исполнилось 16 лет. Теперь выступают вместе за сборную США.

Адриа Диас и Мэдисон Хаббелл, а также Захари Донохью и Оливия Смарт, фигурное катание.

Настоящая «санта-барбара». Сначала американка Мэдисон Хаббел встречалась со своим партнером по фигурному катанию Захари Донохью. Однако оба решили, что их отношения мешают спорту, и Мэдисон стала встречаться с другим фигуристом - испанцем Адрия Диасом. Захари тоже не терял времени даром и стал ухаживать за партнершей испанца Оливей Смарт. Вот такой четырехугольник, и все счастливы.

Торин Ятер-Уоллес и Сара Хендриксон, фристайл и прыжки с трамплина. «Я мечтала об этом», - написала американка в соцсетях, когда узнала, что вместе со своим другом будет участвовать в Олимпиаде.

Ник Бакленд и Пенни Кумс, фигурное катание. Встречаться вне льда принято и у британских пар фигурного катания. Северин Кифер и Мириам Зиглер, фигурное катание. И у австрийских тоже!

Тайлер Николсон и Джейми Андерсон, сноуборд. Интернациональная пара: он - из Канады, она - из сборной США. Даже гимн вместе не попоешь.

Шарль Амлен и Мариан Сен-Желе, шорт-трек. Между канадцами тоже иногда тает лед.

Ник Тейлор и Элана Мейерс, бобслей. Американка Элана Мейрес - легенда бобслея. Она собиралась уходить в регби, но когда бобслей стал олимпийским видом для женщин, вернулась на трассу. Там и встретила мужа.

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