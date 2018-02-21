Семейные пары на Олимпиаде-2018: Любовь до медали доведет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-20T22:48:42+03:00

Рыжики везут из Кореи только «серебро» командного турнира, хотя до последнего проката претендовали на личное «золото». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Когда во время Олимпиады люди ранним утром включали телевизор, но еще не успевали открыть глаза, они думали, что им показывают какое-то реалити-шоу, где супруги то ссорятся, то мирятся.

- Что ты делаешь-то, господи?! - эмоционально вопрошал женский голос.

- Але, ты чего? - удивлялся мужской.

- Зачем ты трешь? Там линия нормальная!

Кажется, что это идет генеральная уборка в доме. Но нет - это керлинг. Самый настоящий олимпийский вид спорта, тот его турнир, где пары кидают камни с ручками, а потом энергично швабрами трут лед, чтобы скорректировать скольжение снаряда. Женский голос - это Анастасия Брызгалова, мужской ее муж - Александр Крушельницкий - бронзовые призеры Игр-2018.

Александр Крушельницкий. Фото: CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS

Еще одна причина любить Игры-2018

Анастасия и Александр из Санкт-Петербурга, они поженились в прошлом году, но вместе уже довольно продолжительное время. Правда, в пару в керлинге они долго не хотели вставать - боялись, что личные отношения помешают общему делу. Но теперь пикировки во время матчей, которые благодаря специальным микрофонам слышат все телезрители, - еще одна фишка русского керлинга.

Вдобавок к уже существующим - наши керлингистки уже разбили немало сердец иностранных болельщиков. Их прозвали секретными агентами, то ли укравшими, то ли украсившими Игры-2018. «Анастасия Брызгалова... - моя новая причина любить зимнюю Олимпиаду», - написал один из жителей Британии в своем Твиттере.

«Она украла Олимпиаду!» - писали об Анастасии Брызгаловой британские СМИ, имея в виду повышенный интерес к этой красавице.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Рыжики»

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов - пара и на льду, и в жизни. Болельщики прозвали их Рыжиками, но не только за цвет волос - огненные программы тоже учитывались. А фигуристы на Рыжиков не обижаются - привыкли. И теперь спокойно рассказывают, что отношения вне льда им часто помогают в спорте, но иногда и мешают тоже.

- Есть плюсы и минусы, - рассказывала накануне Олимпиады корреспонденту «КП» Евгения Тарасова. - Плюсы в том, что ты лучше знаешь своего партнера, он тебе родной человек, ты чувствуешь его полностью, каждый оттенок настроения и иногда предугадываешь движения.

Супружеские пары в фигурном катании - не редкость. Например, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар - супруги. Но их тренер Нина Мозер, рассказывая об олимпийских победах, говорила, что спорт для них все равно был на первом месте.

- А у вас? - набираемся мы наглости на вопрос Морозову и Тарасовой.

- Спорт, - отрезает Владимир.

- Согласна, - кивает Евгения.

Но у этой пары и в спорте еще многое впереди.

Снежная сказка

Российская сноубордистка Алена Заварзина несколько лет назад влюбилась в американского чемпиона Вика Уайлда, который был зациклен на своем спорте. И чтобы ему приглянуться, стала выступать с утроенной силой. Разглядев ее на очередном пьедестале почета, он попал в сети русской красавицы. Да так прочно, что бросил свою Америку и уехал в Россию. Алена поставила ультиматум федерации - или Уайлд катается с нами, или я ухожу.

В результате Вик влился в нашу команду, получил российское гражданство и принес своей новой родине на Олимпиаде в Сочи два «золота» в параллельном слаломе и слаломе-гиганте. И теперь они вместе выступают на второй Олимпиаде.

В Пхенчхан - прямо со свадьбы

А эта история случилась совсем недавно. Есть «допинг», который не запрещен - это любовь, которая дает и силы, и стойкость, и отвагу. Проверить его на себе член Олимпийской сборной России в дисциплине фристайл ски-кросс Семен Денщиков сможет в Пхенчхане. А улетел он туда сразу со свадьбы, которая состоялась недавно в Южно-Сахалинске. Семен Денщиков там с командой готовился к олимпийским стартам. Туда же прилетела и его избранница - скелетонистка Ольга Потылицына, которую МОК не допустил до Олимпиады.

- Это было спонтанное решение, - рассказал «КП» Семен Денщиков. - Хотели пожениться до Олимпиады, потому что потом времени не будет, а мы уже готовы...

Бьорндален стал белорусом

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, завоевавшая на Олимпиаде в Сочи сразу три золотые медали, своей красотой и победами покорила самого знаменитого биатлониста на планете - норвежца Бьорндалена. Они поженились, у них родился ребенок. И Дарья в прошлом году вернулась на лыжню, чтобы поехать на Игры в Южную Корею со своим мужем. Но вот незадача: 44-летний Бьорндален не прошел отбор в сборную Норвегии. И тогда Дарья решила вопрос по-своему - настояла, чтобы Олимпийский комитет Беларуси аккредитовал норвежца на Играх как белорусского тренера. Теперь восьмикратный олимпийский чемпион носит лыжи в Пхенчхане за своей женой.

КТО ЕЩЕ

Супружеские дуэты на Играх-2018

Крис Кнерим и Алекса Шимека, фигурное катание. Они поженились в 2016 году, и, как сообщают американские СМИ, - это первая супружеская пара США на Олимпиадах за последние 20 лет.

Эван Бейтс и Мэдисон Чок, фигурное катание. Они вместе почти 10 лет. На первое свидание Эван пригласил Мэдисон, когда той исполнилось 16 лет. Теперь выступают вместе за сборную США.

Адриа Диас и Мэдисон Хаббелл, а также Захари Донохью и Оливия Смарт, фигурное катание.

Настоящая «санта-барбара». Сначала американка Мэдисон Хаббел встречалась со своим партнером по фигурному катанию Захари Донохью. Однако оба решили, что их отношения мешают спорту, и Мэдисон стала встречаться с другим фигуристом - испанцем Адрия Диасом. Захари тоже не терял времени даром и стал ухаживать за партнершей испанца Оливей Смарт. Вот такой четырехугольник, и все счастливы.

Торин Ятер-Уоллес и Сара Хендриксон, фристайл и прыжки с трамплина. «Я мечтала об этом», - написала американка в соцсетях, когда узнала, что вместе со своим другом будет участвовать в Олимпиаде.

Ник Бакленд и Пенни Кумс, фигурное катание. Встречаться вне льда принято и у британских пар фигурного катания. Северин Кифер и Мириам Зиглер, фигурное катание. И у австрийских тоже!

Тайлер Николсон и Джейми Андерсон, сноуборд. Интернациональная пара: он - из Канады, она - из сборной США. Даже гимн вместе не попоешь.

Шарль Амлен и Мариан Сен-Желе, шорт-трек. Между канадцами тоже иногда тает лед.

Ник Тейлор и Элана Мейерс, бобслей. Американка Элана Мейрес - легенда бобслея. Она собиралась уходить в регби, но когда бобслей стал олимпийским видом для женщин, вернулась на трассу. Там и встретила мужа.