Ляпы в книгах, сделанные при пересказе с одного языка на другой: рога для пророка Моисея и другие трудности перевода

СЕГОДНЯ 01:21 2018-02-20T22:50:24+03:00

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Много лет назад ваша покорная слуга работала редактором переводов - это были толстые американские учебники по торговле на бирже. Их авторы - большие эрудиты - объясняли трейдерам, как заколачивать миллионы. Конечно, они обильно цитировали знаменитостей прошлого. И скоро выяснилось, что наши переводчики в знаменитостях путаются, как в буреломе. Психиатра Карла Юнга они переделали в Джунга, а Аристотеля исказили в Аристотла... В общем, никогда прежде у меня не было так много смешной работы. Однако Аристотеля хоть горшком назови, все равно он останется великим мыслителем. А ведь история знает немало примеров, когда кривой перевод меняет смысл рассказа до неузнаваемости.

Моисей с рогами

Великие художники со времен Средневековья - аж до позднего Возрождения - изображали библейского Моисея с рогами. Пророк, знаменитость, за что ему такая нелепость?! Из-за ошибки в тексте Библии. Маху дал блаженный Иероним, который первый собрал в кучу все книги Ветхого Завета на древнегреческом и еврейском и перевел на разговорную латынь - для широких слоев населения. Но напутал в месте, где Моисей спускается с горы Синай. Лик его сияет (он только что поговорил с Создателем). Однако на иврите «лучи» и «рога» обозначаются одним словом. Вот Иероним и написал, будто лицо пророка стало рогато. Только в 1592 году папский совет в Тренте признал ошибку, и «рогатый лик» переправили на «просветленный». Однако все Моисеи, которых успели до этого создать скульпторы и живописцы, навсегда остались рогаты. Таков, в частности, Моисей Микеланджело, сидящий в гробнице Папы Юлия II в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи.

Загадка «сундука мертвеца»

А вот еще одно многозначное слово, о которое споткнулся переводчик «Острова сокровищ» Стивенсона Николай Чуковский (сын автора «Мойдодыра»). Это слово chest во фразе «15 men on a dead man's chest» - «15 человек на сундук мертвеца». У слова несколько смыслов - грудь, грудная клетка и ящик, сундук. Именно второе значение выбрал переводчик. Но не учел контекста, о котором, возможно, не знал. На самом деле песня настоящая, писатель взял ее из исторических источников. Она описывает старинную байку, когда команда морских разбойников напилась, передралась и убила одного из своих товарищей. В наказание капитан высадил преступников на необитаемом острове - с покойником, без еды, но с большим запасом спиртного: раз так любите бухать, попробуйте пропитаться одним ромом. Слово chest здесь - не сундук, а скелет.

Изображение Моисея в гробнице Папы Юлия II в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи (автор - Микеланджело).Фото: ru.wikipedia.org

Самец Багира и все-все-все

Иногда автор перевода сознательно идет на подлог, не подобрав подходящего слова в родном языке. Вообще-то пантера Багира - персонаж «Книги джунглей» Киплинга - грозный самец, борец со злодеем Шер-Ханом. Однако переводчица Нина Дарузес не обнаружила подходящего синонима слову «пантера» в мужском роде: «леопард» ей не глянулся. И Багира стал дамой - такой Мэри Поппинс для Маугли.

Киплинг пишет: «Все знали Багиру, и никто не осмеливался пересечь его путь; потому что он был таким же хитрым, как Табаки, столь же смелым, как дикий буйвол, и безрассудным, как раненый слон. Но у него был такой же мягкий голос, как дикий мед, капающий с дерева, и кожа мягче, чем рассвет», - в портрете героя есть аристократические черты, немного женские. Вероятно, это и убедило переводчицу сменить герою пол. Такой же операции Багира подвергся, кстати, и в польском варианте.

Еще пример: все мы помним Сову из истории Алана Александра Милна «Винни Пух и все-все-все». В нашем мультике это занудная старушенция в чепце (до этого женским полом ее наделил «канонический» переводчик книги о Винни Борис Заходер). У Милна же Сова другой персонаж - заносчивый мальчик-всезнайка, который всех поучает, хотя даже не окончил школы и едва умеет читать. Чем переводчику не понравились близкие к «сове» «филин» и «сыч»? Мы никогда не узнаем.

Ляпы «Гарри Поттера»

Горе-переводчик Гарри Поттера Мария Спивак нынче знаменита, почти как сама Джоан Роулинг. Спивак вменяется и отсебятина, и стилистические ошибки, и - особенно - неблагозвучные имена собственные. Дамблдора она переделала в Думбльдура, Нэвилла Долгопупса в Длиннопоппа, мадам Трюк в мадам Самогони...

«Слово о полку Игореве»

Да что мы все про английский! У нас есть свой, родной старославянский язык, которого никто сегодня не понимает. Однако на нем написан самый знаменитый шедевр древнерусской литературы - «Слово о полку Игореве». Академики его изучали-изучали. А в 1975 году разгорелся скандал: вышла книга «Аз и я» Олжаса Сулейменова, казахского поэта и большого фаната тюркских языков. Он проштудировал памятник и обнаружил там много тюркизмов - гораздо больше, чем все литературоведы вместе взятые. Дошел до того, что даже простое выражение «до кур» (теперь мы говорим «до петухов») назвал тюркизмом. Мол, автор «Слова» имел в виду вовсе не кур, а стены города Тмутаракань. На Сулейменова обиделось все научное сообщество. Главный слововед Дмитрий Лихачев разнес книгу поэта в пух и прах. Хотя у Сулейменова и по сей день много почитателей.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Как вы сити назовете...

Однажды «Бурановские бабушки» - те самые, которые блистали на «Евровидении» в Баку, приехали выступать в Москву. Я взяла у них интервью и поехала провожать на вокзал на микроавтобусе. Не помню, почему в дороге речь зашла про высотный комплекс «Москва-Сити». Бабушки как давай хохотать! Что такое? Оказалось, «сить» по-удмуртски - «г…».