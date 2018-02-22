Ученые: от плохого настроения портятся анализы и подскакивает сахар в крови

22 Февр. 16:00 2018-02-22T16:15:27+03:00

Специалисты выяснили, как наше эмоциональное состояние влияет на работу сердца, уровень артериального давления, гормоны, и почему не надо сдавать анализы с кислой миной

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Нередко перепады настроения - симптом самый что ни на есть физиологический. Как рассказала нам наш постоянный эксперт, врач-психоэндокринолог Наталья Гридасова, такая связь называется сомато-психической. То есть тело при помощи эмоций хочет показать нам, где болит.

Неадекватно бурные реакции на самые простые вещи, дисфория (то есть резкие перепады настроения от веселого к угрюмому) могут быть признаками нарушения обмена веществ.

Нередко плохое настроение - один из первых звоночков сахарного диабета 2-го типа. Также снижение усвоения инсулина может вести за собой приступы нервного обжорства.

Отсюда и распространенное мнение о том, что диабетиками становятся те, кто много ест сладкого, жирного. А на деле связь обратная - уже заболевающий диабетом человек ест и не может насытиться. Потому как инсулин плохо всасывается, и организм требует больше и больше «топлива», то есть углеводов. В таком случае неплохо бы сходить к эндокринологу, сдать тест на сахар и скрытый сахар.

Хочется плакать? Проверьте щитовидку

Очень раздражительным делает человека больная щитовидка. Специалисты по психосоматике (раздела медицины, который изучает связь нашей высшей нервной деятельности с работой разных систем организма) отмечают, что нехватка гормонов щитовидной железы – гипотиреоз - вызывает слезливую слабость, а избыток - гипертиреоз – брюзгливость, раздражительность с агрессивными проявлениями.

Раздражительность с депрессивным оттенком, перепадами настроения дают заболевания, связанные с нарушением выработки половых гормонов, например, миома матки, мастопатия.

У мужчин аденому и застойный простатит нередко сопровождают агрессивность, гневливая депрессия.

А если всегда сдержанный и спокойный человек вдруг начинает вспыхивать, горячиться на пустом месте, неплохо бы обследовать сердце. Так часто случается при нарушениях проводимости миокарда, некоторых видах аритмий.

Мнительность, брезгливость, разборчивость в еде появляются при проблемах с желудком и 12-перстной кишкой.

Обидчивость и желание поддеть близких, постоянно вставить свои «пять копеек» наперекор даже в самой очевидной ситуации характерны при болезнях печени и желчного пузыря.

Вспышки раздражительности на пустом месте, злобные, мстительные нотки в настроении нередко сигналят о хроническом болевом синдроме, например, при проблемах с суставами, позвоночником.

От плохого настроения скачет сахар и давление

Каждая наша эмоция обеспечивается определенным набором химических реакций в организме.

Когда мы в стрессе, в плохом настроении, наши эндокринные железы (например, надпочечники) вырабатывают меньше серотонина и эндоморфинов - наших «гормонов счастья», зато больше ацетилхолина и норадреналина - «гормонов стресса».

Ударные дозы ацетилхолина делают нас вялыми, не дают сосредоточиться. Норадреналин повышает уровень агрессии и артериальное давление.

КСТАТИ

Чего не стоит делать c кислой миной

Негативный настрой действует не только на психику, но и на весь организм в целом. Психоэндокринолог Наталья Гридасова рассказывает, что дурное расположение духа влияет даже на результаты анализов. Потому если вы в плохом настроении могут оказаться не совсем верными результаты:

- Анализов крови (речь, разумеется, не об экстренной ситуации, если анализ нужен срочно, конечно же, настроение не в счет - идите и сдавайте). Некоторые показатели могут быть необъективны. Например, уровень гемоглобина подскочит, если вы раздражены и упадет, если ощущаете вялость. То же самое и с уровнем глюкозы.

- Гастроскопии. Когда мы раздражены, повышается выработка желудочного сока и кислотность. Есть даже понятие «нервный гастрит».

- Косметических процедур (пилинга, обертываний и т. д.). Кожа в таком состоянии напряжена и менее восприимчива, эффект будет ниже.