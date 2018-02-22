Пять необычных реакций на погоду расскажут все о вашем организме

22 Февр. 16:00 2018-02-22T16:14:51+03:00

От похолодания болит голова? От ветра перехватывает дыхание? По тому, как именно разные системы вашего организма реагирует на определенные погодные изменения, можно многое рассказать о здоровье и вовремя распознать опасные симптомы

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Замечали такое дело: передают магнитную бурю, высокое асмосферное давление, мол, ужас-ужас, всем резко поплохеет. И вот вы к себе прислушиваетесь. И ничего. Кругом все загибаются и бродят с темными кругами под глазами, а вы как огурец. Даже неудобно как-то. Зато как только на улице появляется вполне приятный для окружающих морозец, вас хоть в гроб клади. Голова раскалывается, все плывет. А это все потому, что у природы нет плохой погоды “для всех”, реагируют наши организмы индивидуально на разные погодные проявления. И именно такие реакции могут указать на то, что именно с вами не в порядке.

Пять главных реакций, на которые нельзя не обращать внимания:

1. От морозного воздуха резко перехватывает дыхание

Это говорит о нарушении дыхательного центра, рассказывает кардиолог Тамара Огиева. Возможные причины:

- Если потом еще и кашель сухой начинается, то похоже на недолеченное воспаление бронхов. Есть смысл сходить к лору или пульмонологу и проверить функцию дыхания.

- Первые проявления ишемической болезни сердца. Реакция в виде дыхательного спазма при попадании холодного воздуха – один из частых симптомов начинающейся стенокардии. В группе риска - мужчины 45-55 лет. Если добавляются такие симптомы, как одышка при физнагрузках, слабость, бледность или синеватый оттенок губ - срочно к кардиологу.

2. При похолодании начинает болеть или кружиться голова

Вариантов два: либо проявление холодовой аллергии, когда луковицы волос становятся чувствительны к холодному воздуху, либо микроспазмы сосудов головного мозга, что сигналит о начале атеросклероза (образовании холестериновых бляшек на сосудах и, как следствие, сужении их просвета). Если такое стало происходить часто, желательно посетить невролога и сдать анализ крови на липидный профиль.

3. Сильно обветривает лицо, сохнет и трескается кожа на руках и губах

Это означает, что плохо усваиваются жирорастворимые витамины (в частности витамин Е). Так часто бывает при нарушениях пищеварения, особенно гастритах. Не принимайте бесконтрольно антацидные средства. Не приучайтесь гасить боль в желудке раствором соды: в итоге хуже будет. Также не исключено, что есть проблемы с печенью. Мужайтесь, настал ваш черед занять очередь к гастроэнтерологу.

4. Зимой на локтях появились участки огрубевшей кожи

Знак общего снижения иммунитета и нехватки витаминов А и группы В. Так что обязательно включайте в свое меню свежую морковь, зеленые листовые салаты, печень трески, палтуса, печень говяжью, яйца. А быстро смягчить сухие локти можно с помощью компрессов из теплого оливкового масла (20 минут перед сном в течение недели).

5. Даже если тепло одеты, в промозглую погоду все время зябко и руки холодные

Пожалуй, пора проверить щитовидку: нарушение выработки ее гормонов вызывают ухудшение терморегуляции организма. Наиболее чувствительна к гормональным сбоям щитовидки центральная нервная система. Другие симптомы: повышенная возбудимость, раздражительность, плаксивость, бессонница, похудение при повышенном аппетите, у женщин - расстройство месячного цикла.

КСТАТИ

Нет плохой погоды “для всех”

У каждого свои неблагоприятные дни. Люди с разными заболеваниями реагируют на разные погодные факторы. Практически у всех метеозависимых в неблагоприятный для них период в крови возрастает количество лейкоцитов. Вообще количество белых кровяных телец у нас подскакивает при воспалениях и инфекциях, рассказывает врач-иммунолог Елена Миловидова. То есть организм метеопатов защищается от погоды всерьез, как от реальных болезней.

Для страдающих ишемической болезнью сердца, астмой злейший враг - низкое содержание кислорода в воздухе, условия так называемой “погодной гипоксии". В такие дни, по многолетним наблюдениям "Скорой" в три раза увеличивается число вызовов от сердечников.

Также сердечники болезненно реагируют на резкое похолодание, а гипертоники хуже переносят безветренную жару.

Гипертоников и гипотоников беспокоят резкие перепады атмосферного давления.

Люди с больной спиной и ногами, а также с хроническими бронхитами, как правило, плохо переносят сильную влажность.

Обострение же психических нарушений приходится на очень ветреные дни.

Страдающие болезнями щитовидной железы, а также женщины во время климакса обычно неважно себя чувствуют себя, когда на улице туман и зябко.

Но и улучшение погоды на некоторых влияет плохо. Так, потепление у страдающих мигренями нередко провоцирует острые приступы головных болей.

А вот при повышении скорости ветра в организме увеличивается количество иммунных клеток.

Резкое попадание с холода в тепло может вызвать обострение хронических инфекций, а устойчивое похолодание, наоборот, притормозить острые инфекции и повысить иммунитет.