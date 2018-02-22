Юрист - о деле Крушельницкого: Медаль ему не вернут. Но дисквалификацию могут снять, если докажет свою невиновность

22 Февр. 16:13 2018-02-22T19:02:45+03:00

«Комсомолка» пообщалась с Артемом Пацевым, который рассказал о том, что дальше ждет нашего керлингиста

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В четверг, 22 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал керлингиста Александра Крушельницкого, в чьей пробе был обнаружен запрещенный мельдоний, виновным в нарушении антидопинговых правил. Их пара с Анастасией Брызгаловой лишена бронзовых медалей Олимпиады. Они уже возвращены в МОК. Что будет дальше - интересуемся у юриста Артема Пацева.

- Нет ли ощущения, что, отказавшись накануне от слушания в CAS по этому делу, мы пошли на компромиc? Тогда нам точно не вернут флаг на церемонии закрытия...

- Никакого компромисса - нет. Тут очевидное признание очевидных обстоятельств. Речь о том, что задача антидопинговой коллегия CAS, которая рассматривала это дело, сводится исключительно к выяснению: было или нет запрещенное вещество в пробе. Не как оно туда попало, не какова степень вины спортсмена в том, что оно туда попало, а просто было или нет? И, соответственно, достоверен ли результат анализа, проведенный лабораторией, или нет. Для этого представители Крушельницкого вскрывали пробу В, присутствовали при этом. И выяснилось, что никаких процедурных, технических дефектов, способных повлиять на достоверность результата анализа нет. Соответственно, вещество там есть. Это очевидно. Вопрос о степени вины, о способе попадания вещества в организм не рассматривался и не должен был рассматриваться в антидопинговой коллегии CAS, о чем Крушельницкий сам в своем вчерашнем заявлении их и оповестил. Он оставил за собой право представить доказательства того, как вещество без его ведома попало в организм, на следующей стадии после окончания Олимпийских игр

- То есть, ни при каких случаях вернуть бронзовую медаль он не сможет?

- В антидопинговых правилах Игр, которые созданы на базе кодекса ВАДа, да и в самом кодексе есть 9-я статья, которая говорит о том, что если в пробе спортсмена по каким-либо причинам, независимо от его вины, обнаружено запрещенное вещество, то результат автоматически дисквалифицируется.

- За что тогда собирается бороться федерация керлинга России - только за чистое имя Александра Крушельницкого?

- Дисквалифицируется результат. Вопрос о вине спортсмена и, соответственно, о санкциях, налагаемых на него, обсуждаются уже после Олимпиады. Для этого и собираются доказательства. И по этому поводу наша федерация говорит, что будет его защищать. Если Крушельницкий сможет собрать достаточные доказательства своей абсолютной невиновности, то тогда к нему санкции в виде дисквалификации могут вообще не быть применены.

- Но медали он…

- Бронзовым медалистом Игр в Пхенчхане Крушельницкий, как и Брызгалова, никогда не будут.

- Прецедентов мировых не существует, чтобы решение могло быть пересмотрено?

- Есть один прецедент, но он не связан не с Олимпийскими играми.Так получилось, что сегодня ровно год назад Леше Обыденнову, паравелогонщику, вернули медаль чемпиона мира. Но это исключительный случай. Там просто все совпало.