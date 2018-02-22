Ира, не худей больше!: Пегова поразила поклонников стройной фигурой

22 Февр. 18:57 2018-02-22T19:53:19+03:00

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Еще в конце ноября поклонники, пришедшие на спектакль с участием Пеговой в МХТ им. Чехова наблюдали за игрой пышнотелой актрисы, а уже в середине февраля артистка опубликовала в своем инстаграме селфи, на котором ее оказалось не узнать: настолько сильно похудела звезда. От привычных аппетитных форм не осталось и следа.

Неужели за такой короткий срок можно было так сильно похудеть? – удивились поклонники. Некоторые даже предположили, что звезда обратилась за помощью к пластическим хирургам, чтобы избавиться от лишних кило или все-таки…Пегова села на экстремальная диету?

«Какая Вы здесь миниатюрная», «Обалдеть! Какая стройная и красивая», «Женщина — огонь», «Ирина, вы молодец! Если вам удобно в этом весе держите его главное чтобы он не прыгал туда сюда», «Какая Вы здесь.. воздушная», «Потрясающе стильная», — написали фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. kp.ru). Впрочем, некоторые из подписчиков Пеговой почитали, что из-за похудения ее лицо заметно похудела и актриса стала выглядеть старше.

Надо отметить, что несмотря на агрессивную моду на похудение актриса никогда не переживала из-за своей фигуры. Ни в детстве, когда она была такой худой, что ее дразнили «селедкой», ни в более старшем возрасте, когда у нее появились лишние килограммы. Худеть актриса начала только из-за того, что ей нужно держать себя в пределах определенной формы. Когда играешь в театре или кино, непозволительно «распускаться».

pegovairina Жизнь в движении !!!! Как же это хорошо , до слез ! Хорошо, что позвали ! #ESCADA @escadaofficial

За долгие годы ограничений Пегова нашла единственно подходящую для себя норму поведения.

«Перепробовав все на свете, в итоге я придумала удобные, комфортные лично для меня — подчеркиваю, для меня — принципы питания, — рассказывала актриса в интервью «7 Дней». — Во-первых, объем съеденного должен равняться размеру вашего кулачка. Чтобы подчеркнуть небольшой размер порций, дома я всегда выкладываю еду на очень большие тарелки. Это и красиво, и психологически настраивает не переедать. Второе правило: есть надо медленно. Если не спешите, поймаете момент, когда насытились. В идеале обед должен занимать час. И третье: очень важную роль играет вода, заглушающая ложное чувство голода. Проголодались? Выпейте стакан воды и подождите 10 минут — вполне возможно, когда желудок наполнится жидкостью, проснувшийся было аппетит снова уснет. Кстати, пищу тоже рекомендуется запивать чистой водой. От кофе и чая, если стоит цель похудеть, лучше вообще отказаться, потому что к этим напиткам всегда хочется чего-то сладкого вроде конфетки или тортика. К тому же они обезвоживают организм. Поэтому я стараюсь пить только воду — до четырех литров в день. Еще до завтрака выпиваю около литра».