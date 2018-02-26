У Бузовой лопнуло терпение: «Я не позволю хамам делать всё, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять»

26 Февр. 18:06 2018-02-26T18:32:39+03:00

Ольга просто не ожидала, что ее будут открыто оскорблять в сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ольга Бузова – феномен, который не может оставить равнодушным никого, поэтому когда звезда «Дом-2» решила подать в суд на оскорбившего ее резидента Comedy club Андрея Скорохода, она была уверена, за ней правда. Но правда оказалась за хайпом. Новоявленную певицу вихрем закрутило в скандал и в соцсетях на нее полились волны негативных комментариев. И пока Глебати вяло пытался оправдаться перед обиженной девушкой, у самой звезды сдают нервы. Она просто не ожидала, что забыв всякие меры приличия, ее будут открыто оскорблять в сети.

«Моя чаша терпения заполнилась... Да, я признаю тот факт, что медийность всегда подразумевает как поклонников, так и антифанатов. И я никогда не жалуюсь ни на кого, стараюсь понять, простить и объяснять себе причины ненависти людей ко мне... Но вот буквально на днях, когда разгорелся достаточно неприятный и громкий конфликт... некоторые мужчины позволили себе чересчур неприятные вещи. Мужчины!!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы??? Да, я пока одна. Но я могу за себя постоять. И буду. Я не позволю таким хамам делать всё, что им захочется, и так просто меня унижать и оскорблять.

Бузова заявила, что у нее есть родители, пожилые бабушки, которые, к ее большому сожалению, читают такие вещи и это очень сильно их расстраивает. И от этого Бузовой еще больнее.

Свой спич бывшая супруга Дмитрия Тарасова подытожила заявлением, что он очень устала и терпеть подобное отношение к ней у нее нет никакого желания.

Судя по громкому заявлению, Бузова решила пойти войной на хейтеров и не исключено, что как и в случае с Андреем Скороходом дело может дойти до суда. А не надо было злить!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Тема одиночества звезды «Дом-2» настолько опостылела ее поклонникам и антифанатам, что сама Ольга поняла - пора делать хайп на новых романах. И пускай мало кто в них верит, но, кажется, Бузова надеется таким образом насолить своему бывшему (подробности)

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Все-таки непростой выдался день рождения у Ольги Бузовой в Таиланде. Ведь ей нужно было проявить чудеса многофункциональности: и принимать подарки, и общаться с гостями, и успевать еще снимать каждый момент именин на камеру, чтоб тут же выкладывать в инстаграм. Но Ольга справилась. Более того, уже вечером звезда «Дом-2» устроила провокационную фотосессию, которую тоже опубликовала в соцсетях, где она нежно обнимается с резидентом Comedy Club Тимуром Батрудтиновым (подробности)

МНЕНИЕ

Верните ей мужа!

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Готовность прекрасной половины человечества рукоплескать Бузовой понятна, ведь для нее Ольга является примером. В кои-то веки брошенная известным мужем (в данном случае футболистом Дмитрием Тарасовым) девушка не расклеилась, а собрала волю в кулак и добилась ощутимого успеха. О том, что успех этот основан на бесконечных спекуляциях на тему «будни сильной разведенки», бузоманы (точнее, бузоманки) предпочитают не вспоминать (подробности)