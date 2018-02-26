2018-02-26T18:09:01+03:00
Клуб любознательных

Российские астрономы прогнозируют магнитную бурю на 18 марта 2018 года

Американцы не исключают геомагнитные возмущения раньше - 26 и 27 февраля 2018 года
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Даже слабые магнитные бури ощутимы на Земле.Даже слабые магнитные бури ощутимы на Земле.
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Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) обнародовала график прогноза магнитных бурь на 27 дней. Из него следует, что 18 марта 2018 года астрономы лаборатории ожидают геомагнитные возмущения уровня G1 — самого слабого из вероятных. За 2 дня до этой прогнозируемой магнитной бури - 16 и 17 марта - магнитосфера будет возбуждена.

График прогноза магнитных бурь из ФИАН.

График прогноза магнитных бурь из ФИАН.

Магнитная буря уровня G1 большой опасности не представляет. Возможны лишь небольшие сбои в работе электрических сетей и систем связи.

Однако даже слабые геомагнитные изменения способны исказить магнитные силовые линии, по которым ориентируются мигрирующие животные. И сбить их с пути.

На людей бури уровня G1 почти не влияют. Однако медики предупреждают на всякий случай: вероятны опасные скачки артериального давления. У гипертоников оно может повыситься, а у людей с пониженным давлением, наоборот, понизиться.

Сейчас лик Солнца чист. Уже 9 день на нем нет ни одного пятна. Но имеется так называемая корональная дыра — участок, где разомкнуты магнитные силовые линии нашего светила. Это приводит к тому, что из дыры начинает сквозить. Дует солнечный ветер — поток ионизированных частиц.

Корональная дыра, образовавшаяся на Солнце.

Корональная дыра, образовавшаяся на Солнце.

Из дыры дует солнечный на ветер.

Из дыры дует солнечный на ветер.

Ветер из нынешней дыры уже подул. По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), он достигнет Земли 26- 27 февраля. В эти дни возможна магнитная буря — тоже уровня G1. Вероятность ее возникновения, как полагают американцы, 65 процентов.

Специалисты ФИАН оценивают вероятность магнитной бури 26 февраля в 25 процентов, а 27 — в 5 процентов.

Метео зависимым людям стоит, от греха, прислушаться к американцам — запастись соответствующими препаратами.

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