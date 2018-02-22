СЕГОДНЯ 09:40 2018-02-22T10:58:11+03:00

Тимати рассказал о своих музыкальных планах. Рэпер Тимати задумался написать песню о реновации в Москве и рассказал о том, как это быть доверенным лицом ПутинаАлиса ТИТКО

Рэпер также рассказал о своих музыкальных планах и, как это быть доверенным лицом Путина [видео]

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Осенью собрал "Олимпийский" и ушел на заслуженный отдых? Именно так можно подумать о музыкальной деятельности Тимати. Судя по количеству открывающихся бургерных и магазинов одежды, российский шоу-бизнес скоро потеряет рэпера Тимати. Или нет? Об этом артист рассказал "Комсомольской правде".

Встреча была запланирована в новом ресторане Black Star Burger PRIME в ТЦ "Европейский", куда приехала не только "банда" его артистов, но и уважаемые друзья - певец Григорий Лепс и ресторатор Александр Раппопорт. Бургеры Тимати уже научился готовить сам, поэтому смог похвастаться и прожарил в зале на открытом гриле котлету, сложил ее в булочку и добавил три вида сыра. А сразу же после приготовления сочного "Ростбиф бургера фламбе" (1000 калорий, цена в ресторане 799 рублей) Тимати признался, что поварского образования у него нет, но для друзей он готовит.

Бургеры Тимати уже научился готовить самФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А вы сами часто едите в своих ресторанах? – спрашиваю.

- Да. Для меня мясо – это вкусно, полезно. Но нужно стараться есть его два-три раза в неделю, каждый день – нехорошо, как любой другой продукт. И важно не есть с ним вместе макароны, зерновые, хлеб. И моя дочка Алиса любит мясо на кости – каре ягненка, с удовольствием ест и медальоны.

- Когда-нибудь сами пробовали резать ягненка?

- Да, пробовал барана резать. Могу сказать, что большого удовольствия я от этого не получил. Курице голову отрубал, это лет десять назад было.

Тимати признался, что поварского образования у него нет, но для друзей он готовитФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Для бургеров и стейков в ваших ресторанах вы выбираете отечественное мясо, а нет мысли создать свою ферму?

- Сейчас у нас мясо от поставщика «Праймбиф» из Воронежа. Свою ферму? Невозможно объять необъятное, но мы попробуем. В чем проблема на российском рынке? Спрос на качественную говядину превосходит предложение. Даже тот же «Праймбиф» буквально «разрывают», они не могут обеспечить всех. Если наши партнеры не будут справляться, то подумаем о создании своей фермы.

- Использовали ли вы господдержку малого бизнеса при открытии ресторанов?

- Мы не нуждаемся в субсидировании. У нас достаточно денег, чтобы финансировать свои проекты. Иногда заходят к нам именитые рестораторы и спрашивают: «Как вы за такой высококачественный продукт берете небольшие деньги?» Они не понимают. Это наш секрет.

Судя по количеству открывающихся бургерных и магазинов одежды, российский шоу-бизнес скоро потеряет рэпера ТиматиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Еще открывать будете?

- В этом году в планах еще 10 ресторанов в России: в Нижнем Новгороде, Ростове, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани и других городах. В настоящее время пять в процессе строительства. Кроме этого мы строим ресторан в Лос-Анджелесе, в Дубай пока на стадии переговоров. В планах строительство собственных гостинец под тем же брендом «Black Star» и создание собственного напитка, который мы запустим в сетевых супермаркетах Москвы. А еще на Большой Дмитровке возле барбершопа откроем женский салон красоты «Розовый, 13». То есть пришли с парнем – он пошел направо, а она налево, через час-полтора оба вышли довольные.

Григорий ЛепсФото: Алиса ТИТКО

- Можно говорить, что вы теперь больше бизнесмен, чем певец? «Олимпийский» взяли, что еще? Какие-то музыкальные планы есть?

- Меня радует, что я никаким образом не завишу от количества концертов. То есть у меня завтра, например, не будет ни одного концерта и я от этого не обеднею. Это дает мне возможность писать ту музыку, которую я хочу, выступать тогда, когда я хочу, и давать столько концертов, сколько сам хочу. Я чувствую себя свободным.

- Может, еще возьмете кого-то продюсировать?

- Сейчас большой музыкальный проект на одном из российских каналов. Те, кто попадут в мою команду и дойдут до финала, вероятно, попадут в мой лейбл.

Тимати задумался написать песню о реновации в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы стали доверенным лицом Владимира Путина, что теперь входит в ваши обязанности?

- Я могу открыто агитировать людей идти на выборы и голосовать. Пока я этим не занимаюсь. Но хочу сказать, что любой человек имеет право выбора. Если хочешь влиять на будущее своей страны, если ты реально патриот, то пойди 18 марта и проголосуй. Я не говорю конкретно за кого, потому что у каждого есть свои фавориты. Но участвовать в политической жизни страны важно.

- Важная тема в Москве сейчас – реновация. Не хотите ли написать песню на эту тему?

- Я подумаю над этим предложением.