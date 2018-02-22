Как сэкономить на ЖКХ, жителей Псковской области учат волонтеры

22 Февр. 16:55 2018-02-22T22:48:20+03:00

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Живет в Псковской области Галина Петровна Кейзерова. О таких говорят «человек сердца». Не умеет она сидеть на месте. Вот уже 9 лет возглавляет отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Дедовичах. А недавно она по итогам конкурсного отбора стала волонтером проекта «Заряди энергией свой дом».

- С нового года повысили в два раза тариф на вывоз мусора, на содержание, и люди возмущены до глубины души. Да, семь лет повышений не было, но потому и повышение произошло слишком резко, - отмечает Галина Петровна. - Необходимы разъяснения для людей. И для этого нужно взаимодействие буквально всех организаций, которые оказывают услуги людям.

Заряд человеческой энергии

Что же это за проект, к которому присоединилась пенсионерка? Ответить на этот вопрос мы попросили Алексея Валентиновича Кириллова, председателя правления Союза собственников недвижимости Псковской области. По его словам, долгая работа в коммунальном хозяйстве и привела его к созданию проекта.

- Реализация предыдущих проектов показывает, что граждане не настолько активны, как хотелось бы. Наша задача — не просто рассказать о том, какие изменения в ЖКХ нас ждут или как правильно себя вести в этой сфере, а показать, что именно граждане - движущая сила всех процессов, - отметил он.

В январе проводился конкурс, по его итогам было отобрано 20 волонтёров из разных поселков и городков Псковской области. Сейчас для них проводят занятия и тренинги.

- Мы не обучаем, а просвещаем, ведь это процесс консолидации, объединения в формате живого общения и обсуждения, - уточняет Алексей Кириллов.

В рамках проекта, на средства президентского гранта планируют создать центр оценки квалификации граждан, при котором будет работать консультационный центр.

- Конечно, шла речь о том, чтобы дать волонтерам какие-то удостоверения, но я сторонник того, что всё должно исходить от самого гражданина. Мы же не говорим об этом как о некой обязанности, потому что самое главное — это быть активным, заряжать своей внутренней энергией, а для этого никакие корочки не нужны, потому что можно привести по области огромное количество примеров, когда пенсионеры заряжают собой молодежь на разные подвиги, - отмечает он.

Первые шаги

По словам Алексея Кириллова, причина низкой грамотности и активности жителей Псковской области в вопросах ЖКХ в слишком частых изменениях в законодательстве. Как минимум два раза в год вносятся кардинальные изменения.

- Это надо разъяснять на всех уровнях. И власть, и сами граждане должны в этом разбираться, - отметил создатель проекта. - Самое главное, чтобы собственники сами научились искать информацию.

Первое мероприятие для волонтера Галины Кейзеровой уже состоялось. Собрались такие же как она неравнодушные люди, пришел глава поселения. Темой для встречи стали тарифы на коммунальные услуги и способы сэкономить на платежах за ЖКУ для жителей района.

- Мы поняли, что активных и заинтересованных граждан много, и нам нужно сплотиться, - сказала пенсионерка.