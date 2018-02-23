Звездные женихи, которые не так давно снова стали холостяками

СЕГОДНЯ 01:06 2018-02-22T19:53:19+03:00

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Говорят, надо выйти замуж за лейтенанта, чтобы «дорастить» его до генерала. Мы не совсем согласны - лучше, когда все подводные камни известны заранее, чтобы без сюрпризов. Как раз не так давно освободилось несколько женихов, настоящих звездных «генералов», про которых мы рассказываем с небольшим количеством шуток, в которых есть доля правды.

Армен Джигарханян, 82

Плюс: Можно в шутку кричать мужу, когда он возвращается из магазина: «Я сказал, горбатый!» и чувствовать себя немножечко Высоцким. А, если у тебя бессонница, можно прекрасно засыпать под байки из многолетней актерской жизни Армена Борисовича. И наслаждаться кулинарными дарами солнечной Армении, ведь для многочисленной армянской диаспоры Джигарханян - один из самых почитаемых соплеменников.

Армен ДжигарханянФото: Михаил ФРОЛОВ

Минус: Песня «под звуки Цимбалины» до сих пор не закончилась. Если вы готовы к тому, что вокруг вашего мужа все время будут скандалить бывшие жены, вокруг дома будут стоять телекамеры, а ваше благосостояние и место жительства - зависеть от того, как прошел эфир «Пусть говорят» - вы смелая женщина.

Никита Джигурда, 56

Плюсы: Этого жениха нужно брать женщине, которая по утрам не встает по будильнику. От опозданий на работу ее защитит внезапный громкий рык Никитушки «Любимая, я тебе оладушек пожарил!», от которого на всякий случай проснутся все в окрестностях пяти километров, заправят кроватки и побегут чистить зубы. Зато действенно.

Никита ДжигурдаФото: Михаил ФРОЛОВ

Минусы: Интимное видео с вашем участием может попасть в Сеть. Плюс еще не известно, кто из вас больше времени будет проводить в ванной - пока «супруг» уложит гриву, наденет свои 102 перстня и завьет волосы на груди, вы точно опоздаете. Да и не каждой понравится, что муж пользуется твоим тональным кремом и карандашом для глаз: если решитесь на эту авантюру, подарите ему на 23-е февраля свой косметический набор.

Владислав Радимов, 42

Плюс: Неплохо разбирается в хитах 80-х. Был трижды женат, а значит, вряд ли «позабросит и бросит». И потом, всегда приятно, смотря с подружками очередной «Голубой огонек» сказать - о, бывшая моего нынешнего поет. И все такие с уважением посмотрели.

Владислав Радимов. ФОТО Анна Мейер/ТАСС

Минус: Футболист дважды изменил Татьяне Булановой. Один раз певица измену простила, другой раз уже попросила мужа с вещами. Может сесть пьяным за руль - однажды у него уже отобрали права.

Алексей Чадов, 36

Плюс: Молодой, красивый, перспективный, уже есть ребенок, с которым поддерживает отношения (значит, будет хорошим отцом). Есть старший брат, Андрей - значит, не эгоист. Родился в подмосковном Солнцево, значит может постоять за себя и свою даму. В конце концов, снимался в «Ночном дозоре».

Алексей ЧадовФото: Борис КУДРЯВОВ

Минус: Не так давно Алексей начал вместе со своей бывшей женой, актрисой Агнией Дитковските вести проект «Союзники». На нем экс-супруги помогают разобраться таким же, как они - когда-то влюбленным. Забыть прошлые обиды, разногласия, попробовать договориться ради общей цели и понять, что же было ошибкой - развод или брак. Знаем мы эти шоу на тропических островах - в процессе Алексей и Агния вполне себе могут снова сойтись (а такой опыт уже был в их жизни после расставаниях). Сейчас они находятся в дружеских отношениях, став союзниками ради их сына Федора. А теплый песок, фантастические закаты и сама направленность шоу вполне могут разбудить в них былые чувства. И куда тогда новой «невесте?»

Влад Топалов, 32

Плюс: Влад выбрался из наркотической зависимости, записал новую песню и вот-вот догонит своего бывшего товарища по группе «Smash!» Сергея Лазарева. Да к тому же Владик недавно развелся с дочерью миллионера, Ксенией Данилиной.

Влад Топалов

Минус: Если у вас есть собака, к Топалову лучше не подходить: одной из причин развода с бывшей супругой стала жесткая неприязнь Влада к мохнатым друзьям Ксении. Так же не настраивайтесь на совместные богемные тусовки и тайные разговоры с деятелями нашего шоу-бизнеса: Топалов не любитель брать свою личную жизнь на светские посиделки.

Валерий Николаев, 52

Плюс: Все же что-то есть, когда твоего мужа называют «буржуем» - после прогремевшего в начале 2000-х сериала «День рождения буржуя». Потом Валерий все еще красив. Да и роль в голливудском фильме «Святой», где его партнером стал сам Вел Килмер - тоже приятный бонус, как повод похвастаться.

Валерий Николаев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Минус: В данном случае шесть жен (две - в гражданском браке) - это совсем не плюс. Конечно, можно гордиться, что в донжуанском списке и красавица Ирина Апексимова, и Татьяна Овсиенко (жили гражданским браком с 2003 по 2007 год), и Дарья Повереннова, и Любовь Тихомирова…Но, может, речь идет все же о некоей неразборчивости? Плюс проблемы с законом и алкоголем - ну…тут, пожалуй, нужна очень крепкая, мы бы сказали, гренадерская рука, чтоб без баловства.