Владимир Путин: Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена

22 Февр. 20:22 2018-02-22T20:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

- Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил – всех, кто служил в армии и на флоте, – с наступающим праздником, - накануне Дня защитника Отечества Владимир Путин пришел на торжественный вечер в Кремлевском дворце, чтобы обратиться ко всем, имеющим или имевшим отношение к воинской службе.

Все президентские мероприятия, связанные с праздником, как и положено намечены на 23 февраля. А в четверг Путин просто сказал «спасибо» военнослужащим честно выполняющим свой долг.

- Хотел бы ещё раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской республики, - сказал президент. - У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца.

Верховный главнокомандующий коснулся и перевооружения российской армии.

- События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники, - заявил Путин. - Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Обороноспособность страны будет повышаться во всех её составляющих. Ещё больше будем укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания, обеспечим эффективное развитие частей и соединений специального, общего назначения.

Президент напомнил о традиция русского офицерства и попросил современников быть достойными своих великих предшественников.

- Офицер должен быть, как и во все времена, настоящим наставником, требовательным и внимательным «отцом» и командиром, показывать подчинённым пример честной, ответственной службы, - сказал Путин. - Должен хранить верность тем традициям, которые сформировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны. Убеждён, так оно и будет.