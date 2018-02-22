2018-02-22T20:24:44+03:00
Политика

Владимир Путин: Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена

Президент поздравил военных с Днем защитника Отечества
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Владимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАССВладимир Путин. ФОТО Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС
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- Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил – всех, кто служил в армии и на флоте, – с наступающим праздником, - накануне Дня защитника Отечества Владимир Путин пришел на торжественный вечер в Кремлевском дворце, чтобы обратиться ко всем, имеющим или имевшим отношение к воинской службе.

Все президентские мероприятия, связанные с праздником, как и положено намечены на 23 февраля. А в четверг Путин просто сказал «спасибо» военнослужащим честно выполняющим свой долг.

- Хотел бы ещё раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской республики, - сказал президент. - У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца.

Верховный главнокомандующий коснулся и перевооружения российской армии.

- События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники, - заявил Путин. - Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Обороноспособность страны будет повышаться во всех её составляющих. Ещё больше будем укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания, обеспечим эффективное развитие частей и соединений специального, общего назначения.

Президент напомнил о традиция русского офицерства и попросил современников быть достойными своих великих предшественников.

- Офицер должен быть, как и во все времена, настоящим наставником, требовательным и внимательным «отцом» и командиром, показывать подчинённым пример честной, ответственной службы, - сказал Путин. - Должен хранить верность тем традициям, которые сформировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны. Убеждён, так оно и будет.

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