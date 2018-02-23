Вопреки заверениям врачей, УЗИ оказалось опасным

СЕГОДНЯ 00:13 2018-02-23T00:19:24+03:00

Для беременной женщины и ее плода

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Об этом заявили специалисты из Медицинской школы Бостонского университета после того, как в ходе исследования установили вред ультразвукового исследования для эмбриона.

В частности, оказалось, что УЗИ может провоцировать развитие аутизма у будущего ребенка.

Это сообщение стало настоящим "взрывом" в медицине - до сих пор считалось, что такая процедура совершенно безвредна при беременности и никак не влияет на ребенка.

Однако ученые изучили медицинскую историю 420 детей, страдающих расстройством аутизма, и обнаружили, что все они подвергались большой и средней интенсивности ультрасонографического излучения во время первого и второго триместров (по сравнению со здоровыми детьми).

- Нами обнаружена тесная связь между количеством сканирований и продолжительностью воздействия ультразвука и последующим расстройством у ребенка спектра аутизма, - говорит один из авторов исследования доктор Рэйчел Вассар, и поясняет: - Повышенная глубина пренатального ультрасонографического проникновения может быть связана с нарушениями внутриутробной работы нейронов плода и последующим расстройством в виде аутизма.

Врачи также обращают внимание на то, что обнаружена связь исключительно между глубиной проникновения ультразвука и заболеванием. Указаний на связь аутизма с количеством и длительностью сеансов не обнаружено.

Как бы то ни было, медики считают, что такая корреляция заслуживает дальнейшего тщательного изучения проблемы.

На сегодняшний день распространенность аутизма (ASD) быстро растет, текущие оценки составляют по некоторым данным 1 к 68. Одновременно с этим в мире значительно увеличилось использование пренатальной ультрасонографии. Авторы исследования считают, что на это стоит обратить особое внимание, тем более, что опыты на животных уже доказали - пренатальная ультрасонография может отрицательно влиять на нейроны.

Полные итоги исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

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