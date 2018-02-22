Статуэтка и сертификат на татуировку: Что делать, если вам подарили неудачный подарок

22 Февр. 21:15 2018-02-22T21:17:38+03:00

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Накануне главного женского праздника мужчины мечутся по магазинам в поисках подарков и ломают головы: чем порадовать своих дам? А вдруг презент придется не по вкусу? Увы, часто бывает и такое. В преддверии 8 Марта вокалистка и фронтвумен absolute soul группы Shoo Шуня Балашова рассказала КП о самых неуместных подарках, которые ей кода-либо дарили.

- Расскажите о самых неудачных подарках, которые вам дарили? Что в них было не так? И что вы с ними делали?

- Я не могу сказать, что мне когда-то дарили супер-неуместные подарки, но однажды мои ученики по вокалу подарили мне книгу с разными распевками. И мне показалось, что они подумали, что я знаю слишком мало распевок и меня это смутило.

Еще был случай, когда мне презентовали подарок, на котором было написано имя другого человека - его передарили. Больше никаких таких историй не случалось.

Вообще, я радуюсь любому подарку - для меня очень важно именно внимание. Но действительно бывает так, что многие подаренные сувениры и статуэтки я не знаю, куда девать. И храню их до последнего, потому что понимаю, что подарок сделан человеком от души. И стоят эти подарки у меня в шкафу годами, потом я начинаю их куда-нибудь пристраивать: в строящееся кафе или в интерьер репетиционной базы, чтобы украшали места, в которых я бываю или планирую посещать.

- Было ли такое, что вы сами дарили кому-то неподходящий подарок, как развивались события: реакция получателя, ваша реакция?

- Не люблю дарить подарки, которые человек не сможет использовать. Но недавно мы подарили одному приятелю сертификат на татуировку — раньше он периодически говорил, что хотел бы сделать тату. И мне казалось, что это отличный подарок, чтобы исполнить свою мечту. Но реакция человека была не очень радостной, он протянул: «Мммм, очень здорово. Спасибо». Видимо, к тому времени делать татуировку он уже передумал и наш презент оказался ему ни к чему.

Я всегда изматываю себя подбором подарков - обожаю дарить, мне всегда это очень приятно. Перед праздниками, в любой поездке я просто изматываю своего молодого человека походами по магазинам, чтобы выбрать именно то, что человек будет использовать. Это мой фетиш.

- Как вы решаете вопрос с подарками (спрашиваете самого человека, что подарить любите сюрпризы)?

- Я часто подмечаю какие-то детали в разговоре с людьми и очень люблю дарить на разные праздники подарки, которые, так или иначе, связаны с какими-то историями, шутками, внутренними приколами. Очень не люблю просто спрашивать: «А что ты хочешь?» Мне кажется, это самый неинтересный вариант. Я очень люблю упаковывать подарки, готовить их заранее - это для меня особое таинство и очень важный момент.

- Как относитесь к деньгам в качестве подарка?

- На мой взгляд, это самый неромантичный подарок. Мне кажется, что такой презент нужно дарить только в том случае, когда человек сказал: «Ребят, у меня сейчас такое время... Если вы собрались мне что-то дарить, то подарите, пожалуйста, деньги». Либо молодоженам - так принято, деньги им действительно нужнее, чем что-то другое. Но остальных случаях, мне кажется, что это такой холодный подарок. Близким людям, друзьям нужно дарить что-то такое - сугубо личное. Мне важно, чтобы этот подарок связывал только нас двоих - никого больше.

- Считаете ли уместным передаривать ненужные подарки? Или продавать в группах на Фейсбуке/Авито?

- Передаривание подарков - это довольно странно. Тем более некрасиво выкладывать их на Авито или на другие подобные сайты. Мне кажется это чем-то не совсем приличным и корректным по отношению к дарителю. Тот подарок, что оказался для тебя неуместным или лишним, можно отдать, подарить нуждающемуся в этом человеку. Не вижу в этом ничего страшного, хотя редко так делаю.

- Какой подарок на 8 Марта мог бы вас оскорбить?

- Подарок - это знак внимания, не думаю что этот жест может меня оскорбить. Наверно, я бы оскорбилась, если по подарку было видно, что даритель откровенно хочет поиздеваться, задеть за больную тему. Должно быть очевидно, что это не подарок от души, а какой-то грубый прикол. Я положительно отношусь к каким-то смешным подаркам, но я против, если это что-то совсем грубое.