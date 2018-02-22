Дарья Домрачева - самая титулованная биатлонистка мира

22 Февр. 22:00 2018-02-22T22:14:07+03:00

Российские спортсмены в 13-й день Олимпиады медалей не добыли и одну потеряли

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22 февраля, на Олимпийских играх в было разыграно 10 комплектов наград. Наши медальную копилку не пополнили, но лишились бронзы микста в керлинге, которую отняли у керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой. Теперь у нас 12 наград (0-4-8).

В общекомандном зачете лидируют норвежцы (13-12-10), вторые – немцы (13-7-5), третьи – канадцы (9-7-8).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 22 февраля

Биатлон

Женщины. Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей. 1. Белоруссия – 1:12.03,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). 2. Швеция – отставание 10,7 (0+12). 3. Франция – + 17,6 (0+14).

Белорусские спортсменки на главной ступени олимпийского пьедестала почета.Фото: REUTERS

Дарья Домрачева на последнем этапе эстафеты финишировала в гордом одиночестве с белорусским флагом. Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой - самой титулованной биатлонисткой мира. Напомним, ее муж Уле-Эйнар Бьорндален – самый титулованный биатлонист, у которого 8 золотых. Получается, всего в семье – 12!!!

Шорт-трек

Мужчины. 500 м. 1. Ву Дацзин (Китай) – 39,584. 2. Даехеон Хван – 39,854. 3. Хьочжун Лим (оба – Южная Корея) – 39,919… 15. Александр Шульгинов – 40,585… 20. Семен Елистратов – 40,829. Павел Ситников (все – Олимпийские атлеты России) дисквалифицирован.

Эстафета. 5000 м. 1. Венгрия – 6.31,971 (олимпийский рекорд). 2. Китай – 6.32,035. 3. Канада – 6.32,282.

Победу венгров случайной не назовешь, финишировали они с новым олимпийским рекордом.Фото: REUTERS

Женщины. 1000 м. 1. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 1.29,778. 2. Ким Боутен (Канада) – 1.29,956. 3. Арианна Фонтана (Италия) – 1.30,656… 10. Екатерина Ефременкова – 1.29,466. Софья Просвирнова (обе – Россия) дисквалифицирована.

Софья Просвирнова в квалификации попала в завал, но встала быстрей всех и финишировала второй. После видеопросмотра ее дисквалифицировали. Корейцы плачут - ни одного «золота» в своем коронном виде спорте в этот день они не завоевали.

Корейцы возлагали большие надежды на шорт-трек, но, увы, не сложилось.Фото: REUTERS

Лыжное двоеборье

Команды. К-125 + 4х5 км. 1. Германия – 46.09,8. 2. Норвегия – отставание 52,7. 3. Австрия – + 1.07,8.

Немцы ушли в отрыв и финишировали как на лыжной прогулке.

Хоккей

Женщины. 1. США. 2. Канада. 3. Финляндия. 4. Россия

В финале сборные США и Канады доигрались до буллитов. Американки в итоге победили 3:2.

После отражения победного буллита, американки устроили кучу-малу.Фото: REUTERS

Российская команда уступила Финляндии в матче за третье место, но все равно показала лучший для себя результат в короткой истории женского хоккея.

Слёзы канадок, которые не проигрывали на Олимпиадах с 1998 года.Фото: REUTERS

Горнолыжный спорт

Мужчины. Слалом. 1. Андре Мирер (Швеция) – 1.38,99. 2. Рамон Зенхойзерн (Швейцария) – 1.39,33. 3. Михаэль Матт (Австрия) – 1.39,66… 17. Александр Хорошилов – 1.40,73. Иван Кузнецов (Россия) не финишировал.

Лучшие слалоломисты последних лет австриец Марсель Хиршер и норвежец Хенрик Кристоферссон с трассы сошли. Таким образом, Хиршер не смог завоевать в Пхенчхане третье золото. (Он выиграл старты в комбинации и слаломе гиганте). Шведы победы в этом виде ждали 38 лет, со времен Ингемара Стенмарка. Наш Александр Хорошилов ошибся в первой попытке и отыграться уже не смог.

Шведский горнолыжник Андре Мирер празднует победу.Фото: REUTERS

Женщины. Альпийская комбинация. 1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2.20,90. 2. Микаэла Шиффрин (США) – 2.21,87. 3. Венди Холденер (Швейцария) – 2.22,34.

Мишель Гизин продолжила победную поступь своей сестры Доменик, которая в Сочи-2014 взяла «золото» в скоростном спуске.

Любопытно, что у мужчин «бронзу» выиграл Михаэль Матт – младший брат Марио Матта, который на Олимпиаде-2014 и вовсе стал чемпионом в слаломе.

Сноуборд. Женщины

Биг-эйр. 1. Анна Гассер (Австрия) – 185,00. 2. Джейми Андерсон (США) – 177,25. 3. Зои Садовски (Новая Зеландия) – 157,50… 21. Софья Фёдорова (России) – 64,00.

Биг-эйр - достаточно зрелищный вид спорта.Фото: REUTERS

Не наш вид - российская сноубордистка Софья Федорова не смогла даже пройти квалификацию.

Анна Гассер c "золотом" Пхенчхана.Фото: REUTERS

Фристайл

Мужчины. Хаф-пайп. 1. Дэвид Уайз – 97,20. 2. Алекс Феррейра (оба – США) – 96,40. 3. Нико Портеус (Новая Зеландия) – 94,80… 24. Павел Чупа (Россия) – 46,80.

Давид Уайз повторил успех прошлой Олимпиады, в Сочи он тоже выиграл в хаф-пайпе. Павел Чупа квалификацию не прошел.