Чехия - Россия 23 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчх
Чешская команда играет со сборной России поединок за выход в финал Олимпиады. Впервые за 12 лет российская команда выступает в полуфинальном олимпийском поединке и выглядит явным фаворитом встречи. "КП" - о главных моментах предстоящего матча полуфинала Олимпиады 2018 в Пхенчхане.
Статистика личных встреч Чехия - Россия 23 февраля 2018
Сборная России на олимпийских турнирах уступала чешским хоккеистам в важных турнирных поединках - финале Олимпиады 1998, матче за 3-е место Олимпиады 2006.
Прогнозы на матч Чехия - Россия 23 февраля 2018
Шансы на победу в этой игре более предпочтительны у команды России.
Трансляция матча Чехия - Россия 23 февраля 2018
Трансляция матча Чехия - Россия 23 февраля 2018 года в прямом эфире на канале Матч ТВ в 10:40 по московскому времени.
Хоккей.