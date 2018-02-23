2018-02-22T23:25:29+03:00
Спорт

Чехия - Россия 23 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчх

Хоккей, матч Чехия - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 21 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеисты российской сборной проводят поединок с командой Чехии в полуфинале Олимпиады.Хоккеисты российской сборной проводят поединок с командой Чехии в полуфинале Олимпиады.Фото: REUTERS
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Чешская команда играет со сборной России поединок за выход в финал Олимпиады. Впервые за 12 лет российская команда выступает в полуфинальном олимпийском поединке и выглядит явным фаворитом встречи. "КП" - о главных моментах предстоящего матча полуфинала Олимпиады 2018 в Пхенчхане.

Статистика личных встреч Чехия - Россия 23 февраля 2018

Сборная России на олимпийских турнирах уступала чешским хоккеистам в важных турнирных поединках - финале Олимпиады 1998, матче за 3-е место Олимпиады 2006.

Прогнозы на матч Чехия - Россия 23 февраля 2018

Шансы на победу в этой игре более предпочтительны у команды России.

Трансляция матча Чехия - Россия 23 февраля 2018

Трансляция матча Чехия - Россия 23 февраля 2018 года в прямом эфире на канале Матч ТВ в 10:40 по московскому времени.

Хоккей.

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