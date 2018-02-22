2018-02-23T00:01:34+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия сотрудничает с лучшими конструкторами страны

Ученые главного аграрного вуза будут разрабатывать новые инновационные технологии с АО «НИИМЭ»
Ксения БОГДАНОВА
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Ученые Тимирязевской Академии будут разрабатывать новые инновационные технологии совместно с АО «НИИМЭ».Ученые Тимирязевской Академии будут разрабатывать новые инновационные технологии совместно с АО «НИИМЭ».
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Ученые Тимирязевской академии начинают работать вместе с мировым лидером в области фундаментальной физики полупроводниковых приборов – АО «НИИМЭ». Сотрудничеству РГАУ-МСХА имени Тимирязева и ведущих исследователей страны было посвящено заседание секции межведомственного Совета главных конструкторов. На нем рассматривались вопросы по разработке новых инновационных технологий для внедрения в производство на предприятиях АПК, а также пищевой и перерабатывающей промышленности.

На заседании присутствовал генеральный директор АО «НИИМЭ», академик РАН, член президиума РАН, председатель межведомственного совета главных конструкторов по электронной компонентной базе Геннадий Красников. Приветствуя участников встречи, ректор Тимирязевской академии Галина Золина перечислила главные направления сотрудничества с ведущими конструкторами страны.

– Сегодня ряд отраслей сельского хозяйства остро нуждается в высоких технологиях, инновационном оборудовании, при внедрении которых в производство значительно сократятся потери урожая, улучшится качество продукции и производительность труда, - подчеркнула Галина Дмитриевна.

Геннадий Красников поддержал предложения Галины Золиной и озвучил ряд конкретных проектов, где можно внедрить в практику производства рационализаторские изобретения. В процессе обсуждения было решено включить в состав секции межведомственного Совета главных конструкторов представителей различных кафедр Тимирязевской академии. По мнению присутствующих, Тимирязевская академия должна стать главной площадкой страны для внедрения передовых технологий в разных отраслях сельского хозяйства. Предполагается, на базе Тимирязевки будет создана исследовательская рота.

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