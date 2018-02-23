Юнус-Бек Евкуров: "Сама Россия - воинское братство. Потому мы и непобедимы"

СЕГОДНЯ 00:33 2018-02-23T07:52:45+03:00

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- Товарищ генерал, здравия желаю! Это лейтенант Гамов, бывший военный музыкант. Вам, когда вы думаете о 23 февраля, какая строевая песня или марш приходят сразу же на память?

- Конечно, мне хочется вспомнить хорошие песни боевые. Но, прежде чем это сделать, я вот о чем скажу...

Так уж сложилась история и жизнь, что этот праздник у нас, ингушей - с горчинкой.

Все-таки депортация нашего народа 23 февраля 1944-го наложила свой отпечаток трагический на эту дату. И в те времена, когда я служил, всегда в этот день вспоминал своих родных, всех депортированных, всех умерших в ссылке в эти жестокие дни, в дни несправедливого отношение к моему народу.

Но при этом, конечно, чтил и своих великих предков, которые достойно служили Родине, были защитниками Отечества во все времена.

А так - у нас и в военном училище, и когда срочную службу проходил - отличные строевые песни были.

- Вы хотите спеть прямо сейчас?

- И они, эти песни, за душу же хватают...

У каждого вида войск - свои. Вот у десантников, например. Типа такого:

"Там, где пехота не пройдет

И бронепоезд не промчится,

Тяжелый танк не проползет,

Зато десантник приземлится..."

Разные песни были.

- Я довольно часто встречаю ваших однополчан, которые о вас очень тепло вспоминают. Вы, действительно, несмотря на свою занятость, поддерживаете дружбу со всеми сослуживцами?

- Боевое братство - оно всегда было, есть и будет. Без этого нельзя.

Эти отношения - добрые, сохраняются не только когда мы живы, многих уже нет, светлая память им. И мы, конечно, стараемся помогать семьям однополчан. По крайней мере, принимать участие в жизни детей наших боевых друзей. Если брать по году, то, бывает, 10-15 человек мы просим устроить в высшее учебное заведение или после выпуска - на работу. Это такая жизнь, которую не вычеркнешь.

Боевой генерал, Герой Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров

- А то, что Россия принимает участие в боевых операциях? Там настоящие Герои Отечества гибнут. Это что добавляет нашей армии? Престиж?

- Не только армии, Саша. Поправлю тебя чуть-чуть. Настоящих или ненастоящих не бывает Героев. Герои Отечества – они или есть, или нет. Нет такого понятия настоящий или ненастоящий защитник Отечества.

А то, что бывают потери, ну... Это война. И поэтому есть такое понятие - достойная смерть. Посмотрите, какое мужество, Героизм проявили в последние минуты своей жизни Александр Прохоренко, Роман Филипов, другие наши мужественные парни и девушки...

Может, звучит высокопарно... Но я считаю - это говорят наши гены, гены наших предков.

- А почему, допустим, лет 20 назад от армии пытались откосить? В 90-х годах.

- Ну…

- Почему сейчас - совсем по-другому? Тяжело служить, война. А все больше молодежи стремится в армию.

- Я скажу тебе, Саша, еще другую вещь. Сейчас я не знаю ни одного чиновника, ни одного федерального руководителя, которые бы пытались помочь своим сыновьям "откосить" от армии. Наоборот, многие направляют своих детей на срочную службу, в военные училища...

Да, в 90-е годы в этом плане, конечно, был сильный провал. Было тяжело. И доверие не только к руководству армии, а и к руководству страны было на низком проценте. А сегодня, даже при условии, что солдаты-контрактники и офицеры могут попасть в зону конфликта, в зону боевых действий, - все равно есть доверие к руководству страны, к руководству Министерства обороны, к армии. Уважение есть. И большинство молодых людей сегодня считает за честь служить.

Это - Саш, ты помнишь советское прошлое: не отслужил в армии, с девушкой гулять не пойдешь.

- Да! Я два года служил срочную!

- И сегодня это все возрождается. Эта атмосфера - от доверия. От условий службы. От гордости за свою страну. Это есть.

- Товарищ генерал! Сейчас вот у вас есть возможность поздравить с Днем защитника Отечества наших радиослушателей и посетителей сайта. И, конечно, однополчан, солдат, своих командиров...

- Да, конечно, мне хочется поздравить, в первую очередь, всех своих учителей, которые дали нам всем путевку в жизнь. С праздником! С Днем защитника Отечества! Всех благ, здоровья и спасибо вам за науку, за все, что вы для нас сделали. В том числе и для меня лично. Эти уроки жизни я никогда не забуду.

И вот эта наука, этот опыт помогают мне сегодня и в мирной обстановке. Помогают жить и трудиться на благо страны. И, самое главное, - когда за плечами у тебя такой багаж - и страну любишь по-особому...

Конечно, своих боевых друзей, боевых товарищей, сослуживцев, с кем мы бок о бок служили, воевали. Всех с праздником! Всех своих бывших подчиненных! Всем добра, мира. Если мы когда-то что-то вам дали в жизни, и это вам пригодилось, - мы рады этому.

Очень надеюсь, что вместе с нами в этот день будут семьи наших боевых друзей, которых нет в живых и которые погибли в бою, умерли от ран или по каким-нибудь другим причинам их рядом нет... Вечная память павшим воинам.

У нас вся Россия - воинское братство. Потому она и непобедима. И - с Днем Защитника Отечества, друзья!