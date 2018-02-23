2018-02-23T01:02:25+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия и Третьяковская галерея начинают сотрудничество

В главном аграрном вузе хранится немало полотен, которые мечтают получить на выставки ведущие музеи страны
Ксения БОГДАНОВА
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На встрече ректор академии Галина Золина и заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова обсудили совместные проекты.На встрече ректор академии Галина Золина и заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова обсудили совместные проекты.
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Тимирязевскую академию посетила делегация Третьяковской галереи: главный аграрный университет и один из лучших музеев страны наметили несколько совместных проектов, которые они намерены осуществить уже в ближайшем будущем. На встрече ректор академии Галина Золина и заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова обсудили перспективы сотрудничества.

В музее коневодства Тимирязевки хранится немало уникальных полотен классиков русской живописи, в том числе работы художников Валентина Серова, Василия Худякова, Евгения Лансере и других выдающихся авторов. Их мечтали бы получить на свои выставки самые известные музеи, включая Третьяковку. В перспективе возможны и совместные выставки: эксперты Третьяковки были впечатлены собранием русской графики, собранной в стенах академии.

В свою очередь, специалисты Третьяковской галереи готовы поделиться с сотрудниками РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева своим богатым опытом по организации малых экспозиций, созданию электронных каталогов собраний и даже реставрацией экспонатов. Руководство академии прилагает все усилия, чтобы 12 музеев главного агарного стали современными и привлекательными для посетителей.

Третьяковская галерея и Тимирязевская академия также запускают ряд образовательных проектов. В первую очередь это просветительские лекции для учащихся. Третьяковка рассмотрит эксклюзивный характер посещения экспозиций музея для студентов аграрного вуза.

К слову, в своё время создатель знаменитой галереи Павел Михайлович Третьяков не раз гостил в здании, в котором сегодня располагается Музей истории академии.

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