2018-02-23T17:46:54+03:00
Спорт

Итог полуфинала Чехия - Россия: наши хоккеисты впервые за 20 лет сыграют в финале Олимпиады!

Команда Олега Знарка одержала победу со счетом 3:0 и теперь проведут поединок против сборной Германии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России обыграла Чехию в полуфинале Олимпиады 2018.Сборная России обыграла Чехию в полуфинале Олимпиады 2018.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Этот матч, которого все ждали, закончился. Двигаемся к следующему. В пятницу, 23 февраля, хоккеисты сборной России играли в полуфинале Олимпиады со сборной Чехии. Для команды Олега Знарка этот матч стал самым, пока что, сложным на этих Играх. Мы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал Олимпиады!

Первые две шайбы были заброшены во втором периоде поединка. Гусев отличился на 27-й минуте, а через 27 секунд на 28-й минуте еще одну шайбу забросил Гавриков. Ну и точку поставил в поединке Илья Ковальчук, который за 20 секунд до конца отправил шайбу в пустые ворота.

Гол Владислава Гаврикова. Фото: REUTERS

Гол Владислава Гаврикова.Фото: REUTERS

Впервые за 20 лет сборная России сыграет в финальной игре хоккейного турнира Олимпиады. Последний, до сегодняшнего дня, финал мы играли в 1998 году на Олимпиаде в Нагано. Тогда наши уступили Чехии со счетом 0:1. С тех пор не доходили дальше полуфинала соревнований.

Мы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал Олимпиады! Фото: REUTERS

Мы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал Олимпиады!Фото: REUTERS

А в другом полуфинале выдалась невероятная сенсация. Германия победила Канаду со счетом 4:3 и вышла впервые в истории в финал Олимпиады. И теперь весь мир будет ждать финальной игры Пхенчхана - Россия против Германии.

Финальная игра начнется в 7:10 по московскому времени в воскресенье, 25 февраля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Олимпиада 2018. Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 Гусев (Дацюк) 27:47

0:2 Гавриков (Телегин, Григоренко) 28:14

0:3 Ковальчук (Зуб, Зубарев) 59:39 (в пустые ворота)

Броски: 31-22

Штраф: 6-10

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Колобков: "Наши хоккеисты провели лучший матч на Олимпиаде"

Министр спорта России Павел Колобков поздравил с победой хоккеистов, которые вышли в финал Олимпиады. Особо отметив, что успех пришел к нашим в праздничный день 23 февраля.

- Наши хоккеисты провели, пожалуй, лучший свой матч в этом олимпийском турнире! Символично то, что сегодня в нашей стране отмечается большой праздник – День защитника Отечества! И наши ребята уверенно одержали верх над одним из принципиальных соперников и вышли в финал! Впервые за последние 20 лет! Спасибо им этот подарок к празднику, - заявил "КП" министр спорта России Павел Колобков. (подробности)

Мама Ильи Ковальчука: Уже серебро у нас, и это отлично, но поборемся и за золото!

Сразу после игры по традиции звоним маме Ильи Любови Ковальчук.

- Я сегодня дома – праздник ведь. Конечно, смотрела игру. Во всех комнатах были включены телевизоры. Я когда сильно волновалась, бежала в другую комнату, вдруг там лучше что-то покажут, - смеется Любовь Николаевна (подробности)

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