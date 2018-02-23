2018-02-23T14:47:05+03:00
Спорт

Российскую бобслеистку Надежду Сергееву обвинили в употреблении допинга

На данный момент неизвестно, какое именно запрещенное вещество обнаружили в пробах спортсменки
Евгений НЕСЫНДенис СУХОВ
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Бобслеистки Надежда Сергеева (справа) и Анастасия Кочержова.Бобслеистки Надежда Сергеева (справа) и Анастасия Кочержова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В допинг-пробах российской бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещенное вещество. Об этом рассказал президент национальной Федерации бобслея и скелетона Александр Зубков.

«13 февраля у нее была чистая проба, а в пробе, которая была сделана через пять дней, было что-то найдено», - цитирует Зубкова издание «Спорт-экспресс»

При этом президент федерации отметил, что пока неизвестно, какое именно запрещенное вещество обнаружили в пробах, и каким образом оно могло попасть в организм спортсменки.

Зубков призвал дождаться более подробной информации, прежде чем пытаться спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

«Сначала все узнаем, а потому уже будет понятно, какие будут действия», - добавил глава федерации.

- Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал. Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает как может случившееся отозваться на судьбе всей команды, - говорится в опубликованном официальном заявлении федерации бобслея России.

На данный момент Сергеева пока никак не прокомментировала ситуацию. Спортсменка выступала на Олимпиаде в Пхенчхане в паре с Анастасией Кочержовой. По итогам соревнований двоек они заняли 12-е место. Вместе с тем, прояснилось, какой препарат нашли у Сергеевой.

- Сегодня делегация OAR получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин, - говорится в официальном заявении делегации Олимпийских спортсменов России.

На препарате триметазидин в 2014 году попадался китайский пловец Сунь Янь. Причем, китайские антидопинговые чиновники сообщили о том, что спортсмен отбыл трехмесячную дисквалификацию только после ее окончания.

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