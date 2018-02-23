2018-02-23T16:11:43+03:00
Спорт

Итог жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: "Зениту" достался "Лейпциг", "Локомотиву" - "Атлетик", а ЦСКА - "Лион"

Три наши команды узнали соперников по следующей стадии соревнований
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграет с немецким "Лейпцигом" матч 1/8 финала Лиги Европы."Зенит" сыграет с немецким "Лейпцигом" матч 1/8 финала Лиги Европы.Фото: REUTERS
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В швейцарском Ньоне в пятницу, 23 февраля, прошла жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги Европы. В эту стадию турнира пробились три российских клуба - московские ЦСКА и "Локомотив" с питерским "Зенитом". Для всех трех наших клубов по итогам жребия были определены соперники.

"Зенит" проведет две игры на этой стадии турнира с немецким "Ред Булл Лейпциг". Первая игра пройдет в Германии, а вторая - на поле питерцев. Московский ЦСКА будет биться с французским "Лионом" за выход в четвертьфинал турнира. Сначала сыграет дома, а потом - в гостях. И, наконец, третий наш клуб, "Локомотив" (Москва), сразится с мадридским "Атлетико" за выход в следующую стадию турнира. Первый матч команда Юрия Семина проведет в Испании, а второй - в Москве.

Поединки этой стадии соревнований пройдут 8 и 15 марта. Финал Лиги Европы этого сезона состоится 16 мая во французском городе Лион.

РЕАКЦИЯ

Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА:

- Учитывая, какие варианты нам могли достаться, все возможные соперники были плюс-минус равны. Разве что «Атлетико» выделялся среди всех. Но я спокойно отношусь к рейтингам, прогнозам и так далее. Выпал «Лион» — будем готовиться к нему. Чемпионат Франции достаточно вязкий, там много сбалансированных команд, громадные финансовые вливания есть только у ПСЖ. Сейчас наша задача — собрать как можно больше информации о сопернике, чтобы подойти к противостоянию в хорошем состоянии. В целом практически с любым соперником шансы были бы 50 на 50.

Андрей Лунев, вратарь "Зенита":

- Что думаю о сопернике? Будем играть в футбол. Лично я с немецкими клубами не пересекался в официальных матчах. Только на сборах встречался с «Айнтрахтом» в контрольной игре. Но тем интереснее.

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