Директор спортцентра, где воспитывались наши фигуристки – об их победе на Олимпиаде: «Слезы счастья текли у всех: и у девочек, и у тренера, и у зрителей»

23 Февр. 16:22 2018-02-23T16:35:49+03:00

Руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал «Комсомолке» - о том, как поддерживали Алину Загитову и Евгению Медведеву на Играх

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Впервые в истории фигурного катания в женском турнире две медали взяли россиянки: «золото» – у Алины Загитовой, «серебро» досталось Евгении Медведевой. Обе девочки - воспитанницы центра спорта и образования «Самбо-70». Гендиректор учебного заведения Ренат Лайшев поддерживает их в Пхенчхане.

- Есть ощущение, что проделали большую работу. И, что все волнения уже позади. Хотя они нарастали с каждым днем. Мы были счастливы и двум серебряным медалям в командном турнире. Молоденькие девчонки с правились со всеми трудностями, которые им устроили организаторы.

Они выступали в последней разминке, в самом конце. И получили результат –100 из 100. А если учесть, что всего в фигурном катании мы взяли три медали: золотую и две серебряных, а роль Жени и Алины в завоевании Россией второго места в командном турнире велика, - то они сработали на 150 процентов. Горд за них. Благодаря их сегодняшнему выступлению и сборная России в общекомандном зачете рванула сразу на шесть ступенек вверх.

Руководитель «Самбо-70» Ренат Лайшев.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Какие были эмоции после завершения соревнований?

- Я был на трибуне во время выступления Алины и Жени. Слезы счастья текли у всех: и у девочек, и у тренера, и у зрителей.

- Сердце не разрывалось на две половинки, когда они катались? За кого болеть-то?

- Был такой момент. Но сейчас об этом не хочу говорить.

- Сейчас что девчонки делают?

- Недавно прошла церемония награждения фигуристок, мы с нее как раз возвращаемся. Прошло все здорово, болельщики пели российский гимн. Сейчас направляемся в Олимпийскую деревню с подарками для тренера и девочек.

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- Я не тот человек, кто полностью выплескивает эмоции. Но сегодня особенный день. Во время проката я была Карениной от начала до конца, пережила всё, что произошло с ней. Сегодня я оставила на льду всю себя. Это чувство останется со мной на всю жизнь, - приводит слова Медведевой портал teamrussia.pro.

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Максим ЧИЖИКОВ

Уф, этот произвольную программу наших девчонок нужно еще как-то пережить. Эмоции переполняют до сих пор. Спасибо вам за подарок . Я бы поделил это золото в женском фигурном катании на двоих: но, увы, нельзя. А каково наставнице Алины Загитовой и Жени Медведевой – Этери Тутберидзе? Две звезды - два гения.

Женя в фигурном катании с трех лет. В секцию привела мама - сама бывшая фигуристка. «Фигура у меня была не очень, - честно признавалась потом в одном из интервью Медведева.- Правда, у меня и сейчас лопатки торчат» . Тренировалась в ЦСКА, но там наставницы менялись, как перчатки. Момент истины наступил, когда ее наставницей стала Тутберидзе: из Жени стали лепить чемпионку. В этой же группе каталась и Юлия Липницкая. Говорят, что у девчонок отношения были не очень - из-за Юлиного характера. А вот с Загитовой Медведева общается нормально.

Алина попала в спорт чуть позднее - в семь лет. Каталась в родном Ижевске под присмотром папы-хоккеиста. Потом, когда результаты пошли вверх, ее заметила и пригласила в Москву Этери Тутберидзе. Загитова переехала, снимает вместе с бабушкой квартиру. Поначалу, по признанию тренера, у Алины отношение к занятиям было детским. И она даже собиралась возвращаться домой, в Ижевск. Но потом поняла, что без фигурного катания не может жить.

Карьеры Медведевой и Загитовой во многом схожи: обе выиграли все по юниорам, затем - по взрослым. Медведева царила на льду последние два года, пока не появилась Загитова. Кто-то из них должен был, увы, уступить. А тут еще и травма ноги Медведевой, которую она получила незадолго до Игр.

На Олимпиаде их прессовали по полной программе. Иностранные журналисты пытались стравить девчонок. Американка Эшли Вагнер раскритиковала Загитову за то, что она все элементы ставит во вторую часть программы, и они «стоят» дороже. Допинг-офицеры ВАДА устроили ей адскую проверку на тренировке. Но наши выстояли.

Не знаю, будет ли кататься Алина дальше. А вот Женя Медведева, уверен, точно останется. И еще выиграет свою Олимпиаду…

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