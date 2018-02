Достопочтенный холодильник, разрешите с вами поговорить?

23 Февр. 17:00 2018-02-24T00:38:15+03:00

Изменить размер текста: A A

- Если вам одиноко - поговорите с вашим холодильником! Устройте гонки с пылесосом! Помедитируйте со стиральной машиной! Закажите романтичный фильм своему телевизору! - думаю, совсем скоро совет психолога человеку, замученному современным ритмом, будет выглядеть именно так.

Бытовая техника объединяется в семейный хаб.Фото: Александр МИЛКУС

То, что лет пять назад показывали в закрытых демонстрационных залах лабораторий перспективных разработок крупных компьютерных компаний, Samsung на днях на форуме в Риме представил как продукцию, которая сойдет с конвейеров в ближайшие месяцы.

Корейский электронный гигант - один из немногих, выпускающий и продвинутую электронику - начиная от смартфонов и планшетов, часов и камер, и бытовую технику - микроволновки, холодильники, стиральные машины. На мой взгляд фишка этого сезона не в особенностях отдельный моделей (хотя мощный беспроводной пылесос был хорош), а в том, что сделан очередной шаг, чтобы связать все электронные устройства в одну, как теперь говорят, экосистему. А это позволяет их владельца сэкономить самое дорогое - время.

Отсюда и новая философия Samsung - "Выходи за грани возможного" (Do What You Can't).

Панорамная камера передает изображения сразу на смартфонФото: Александр МИЛКУС

Завершить интеграцию техники корейцы собираются к 2020 году. Ключем к домашней системе станет приложение Smart Things.

С многими новинками это приложение уже работает. С планшета или смартфона, на который оно установлено, можно контролировать освещение в квартире, управлять кофеваркой, которая включится по сигналу будильника, проверять содержимое холодильника, не открывая его, или программировать пылесос, который займется уборкой, когда вы уйдете из дома.

Пылесос из "Звездных войн" - сам определяет маршрут и сам себя подзаряжает.Фото: Александр МИЛКУС

Это интересная штука называется интернет вещей. Пока она все же непривычна. Ну зачем мне стиральная машина, которой можно посылать команды со смартфона? Или пылесос, который докладывает, что уборку закончил? Но, я думаю, очень скоро, новые возможности привычных бытовых устройств станут тоже привычны. Можете ли вы сегодня представить, что первые смартфоны появились только одиннадцать лет назад? А только потом - планшеты. И телевизионные приставки с собственной операционной системой.

Панель, на которуюй можно передать изображение со смартфона, а потом расписать специальной ручной прямо на экране.Фото: Александр МИЛКУС

Системы "Умный дом" проектировались и раньше. Только связать все устройства в единую сеть было непросто и довольно дорого. Теперь это будет также просто, как передача задания на сетевой принтер по Wi-Fi.

Телевизоры становятся центром мультимедийных устройств - на них можно показывать как телепередачи, так и видео из интернета, выводить игры, бродить по интернету, загружать фильмы из коллекции.Фото: Александр МИЛКУС

Интернет вещей: завтра наступает сегодня

Нужно понимать - никаких судьбоносных прорывов в смартфоностроении или в дизайне планшетов уже не будет. Может быть более ярким станет экран, шустрее процессор, легче и симпатичнее корпус, тоньше рамка. Могут появиться новые крепления и необычные чехлы.

Фишка нового поколения - возможность добавить вещь в уже работающее устройствоФото: Александр МИЛКУС

То же самое можно говорить и про пылесосы, стиральные машины или фитнесс-браслеты. Пылесосы могут быть мощнее. Холодильники - с более тонкими стенками, чтобы в уже существующий объем влезло больше кастрюлек, банок и контейнеров. Стиральные машины - с новыми барабанами, позволяющими быстрее отстирывать вещи и потребляющими меньше воды и электричества. Но концептуально это будет все тот же шкаф для продуктов, машинка для стирки.

Часы можно выбирать под собственный стильФото: Александр МИЛКУС

Так что следующий шаг человечества по пути к новому цифровому укладу - не появление какого-то принципиально нового устройства (его рождение произойдет после прорыва в материаловедении и в физике), а в интеграции созданного в единую удобную систему. Когда холодильник сам заказывает продукты в магазине и предлагает рецепты, учитывая ингридиенты, которые находятся внутри. А духовой шкаф рецепты "цепляет" и готовит по программе, посланной из холодильника. В эту же систему включаются и устройства для "жизни" в виртуальной реальности. И программа для занятия спортом. И финансовая система, позволяющая быстро оплачивать покупки, гарантируя безопасность транзакции.

Через пару дней в Барселоне Samsung покажет Galaxy S9. Но модели 2016 и 2017 годов по-прежнему пользуются популярностью.Фото: Александр МИЛКУС

И тут Samsung одним из первых протаптывает дорожку. В прошлом году корейцы потратили больше 14 млрд долларов на научные исследования и разработки (R&D) в этом направлении. В нескольких странах уже созданы центры искусственного интеллекта. А в этом году такая лаборатория появится и в России.