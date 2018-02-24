За кого из российских спортсменов болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 24 февраля

СЕГОДНЯ 00:02 2018-02-23T16:56:56+03:00

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Сноуборд. Параллельный слалом. Мужчины, женщины.

Когда: с 03:00.

Сноуборд-слалом на прошлых играх принес нам немало наград. Но в Пхенчхане остались лишь паралелльные гонки - только 2 старта, которые пройдут в один день. У женщин и мужчин есть прекрасные шансы на любые медали. На старт в женской части программы выйдут Алена Заварзина, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Милена Быкова. У мужчин попытаются вырвать победу Андрей Соболев, Дмитрий Сарсенбаев, Дмитрий Логинов и главная звезда Сочи - Вик Уайлд. Из-за сильного ветра в горах Пхенчхана соревнования спрессовали в один день. Мы будем болеть за всех наших сноубордистов.

Горнолыжный спорт. Командный турнир

Когда: 05:17 Это - новый вид программы. Четыре спортсмена из каждой сборной соревнуются между собой в виде эстафеты. За победу в заезде дается 1 балл. В случае равного количества очков - победа дается по дополнительным показателям. Россия в первом раунде этой командной гонки на стадии 1/8 финала встретится с фаворитами - соперником наших станет Норвегия.

Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.

Когда: 08:00

Лучшая сборная этой Олимпиады даст последний бой. Четверка наших лыжников выйдет на старт 50-километрового марафона у мужчин. За российскую сборную в предпоследний день Олимпиады выступят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Андрей Ларьков и Денис Спицов. Наши лыжники уже проявили себя, выиграв немало наград, кроме одной. В коллекции нашей суперталантливой молодежи еще не было золота. Верим в наших ребят!