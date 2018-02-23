2018-02-23T16:59:55+03:00
Звезды

Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком простаты

Месяц назад писатель и комик перенес операцию по удалению опухоли
Ольга АНТОНОВА
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Месяц назад писатель и комик перенес операцию по удалению опухолиМесяц назад писатель и комик перенес операцию по удалению опухолиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский комик и актер Стивен Фрай признался, что болен раком простаты и в январе этого года ему пришлось лечь на операцию по удалению опухоли. Артист записал видеообращение, которое опубликовал на YouTube.

О том, что у него онкология Фрай узнал в конце декабря 2017 года во время стандартного медобследования. По словам артиста, рак начал прогрессировать, и ему предложили на выбор лечение химиотерапией или хирургическое вмешательство. Он выбрал второе — ему удалили простату и вырезали 11 лимфатических узлов. «Сейчас я в порядке и счастлив, и просто хотел рассказать вам все, потому что появились слухи», — подчеркнул актер.

«Надеюсь, что получил еще несколько лет жизни на этой планете, потому что я наслаждаюсь жизнью и это чудесно, что я могу это сказать. Я не хотел бы, чтобы все это исчезло», — признался Фрай.

60-летний Стивен Фрай известен ролями в сериалах «Дживс и Вустер», «Черная гадюка», в фильмах «Уайльд», «V — значит вендетта» и комедийном «Шоу Фрая и Лори» с Хью Лори. Он также выступил режиссером ленты «Золотая молодежь», экранизации романа Ивлина Во «Мерзкая плоть». Помимо этого, артист написал такие книги, как «Лжец», «Моав — умывальная чаша моя», «Как творить историю». Фрай — открытый гей и борец за права ЛГБТ-сообщества.

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