2018-02-23T18:53:48+03:00
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Создатели "Шерлока" поменяли сыщика на вампира

Сериал "Дракула", который взяли в работу Стивен Моффат и Марк Гэттис, будет так же выходить два раза в год
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
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Кадр из фильма «Дракула» 1931 года.Кадр из фильма «Дракула» 1931 года.
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Создатели детектива о знаменитом сыщике с Бейкер-стрит, который словно в машине времени перенесся в наше время, готовят к эфиру свой следующий, не менее громкий проект. Сериал "Дракула" изначально задумывался в мини-формате, но может получить следующие сезоны, если будут хорошие рейтинги.

Однако, даже в случае успеха, как уже успели сделать оговорку Моффат и Гэттис, периодичность будет такая же, как и у "Шерлока" - не чаще, чем раз в два года.

Это связано с тем, что продюсеры обременены еще одним культовым проектом - "Доктором Кто".

В основу будущего сериала лег одноименный роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный им в 1897 году. Главный герой этого произведения - вампир граф Дракула. Однако, в какую эпоху будут разворачиваться события, пока непонятно. Вдруг, подобно Шерлоку, Дракула научится писать эсэмэски и вести Твиттер?

Считается, что прообразом Дракулы послужила реальная историческая личность — Влад Цепеш из княжества Валахия.

Персонаж романа "Дракула" Брэма Стокера породил множество инсценировок, киноэкранизаций, а также различных продолжений — появились различные сыновья и дочери Дракулы.

Марк Гэттис так прокомментировал работу над "Дракулой": "Мы еще на ранних этапах подготовки. Мы многое обсуждаем, это вообще наша любимая часть работы — вбрасывать идеи. Полностью погрузиться в процесс мы собирались... сейчас еще февраль? Значит, в следующем месяце".

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