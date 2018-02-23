Иосиф Кобзон: Мое сочувствие сегодня - тем, кто лишился своих близких защитников

23 Февр. 21:55 2018-02-23T22:06:05+03:00

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- Иосиф Давыдович, мы вас поздравляем с Днем защитника Отечества!

- Спасибо. Взаимно.

- Кстати, все военные считают Иосифа Кобзона своим...

- Я очень рад. Это мне делает честь.

... - Потому что вы 13 раз ездили в Афганистан, когда там находились советские солдаты, 10 раз - в борющийся Донбасс, были и в Сирии. С какими словами вы хотели бы обратиться к своим однополчанам? А ведь в однополчанах у вас - жители не только всей России, но и страны ближнего зарубежья - СНГ.

- Да. Просто хочу, чтобы они никогда не знали военных действий, чтобы они всегда гордились формой Российской армии, чтобы они всегда помнили о том, что они защищают великую державу - Россию.

И чтобы мы гордились нашими Вооруженными Силами. Они уже и сейчас, слава Богу, на должном уровне, и не позволят себя унижать, оскорблять и ставить на колени.

Ну, вот мы гордимся этим. Только хотелось бы, чтобы наши воины всегда были живы-здоровы и чтобы жили в мирных условиях.

Кобзон в Кабуле.Фото: ТАСС

- В вашем репертуаре много не только бравурных военных песен, но и много тех, что наполнены трагическим содержанием. "Журавли", "Враги сожгли родную хату"... Вот война - и в Донбассе, и в Сирии - она, к сожалению, не обходится без жертв... Вот что бы вы сегодня хотели бы сказать детям, семьям, близким погибших...

- Вы знаете, несмотря на то, что я принадлежу, прежде всего, к Донбассу, к Украине, тем не менее для меня не существует территориальных разграничений. Я предан великому советскому народу, который защищал свою часть и достоинство, который не позволял никому издеваться над нашими людьми.

И еще я хочу сказать... Я хочу посочувствовать тем, кто лишился своих близких защитников. И пожелать мира и добра тем, которые живут и борются. И... продолжают бороться в тяжелейших условиях.

Я имею ввиду моих земляков, мой Донбасс. В широком понимании. В моем понимании - это не только какая-то конкретная территория, знаменитый шахтерский край. Донбасс - это гордость той великой державы, которую мы бесславно потеряли. Но... Вот в Донбассе обрели свою независимость и будем держаться до конца.

Певец на Донбассе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я очень извиняюсь... Иосиф Давыдович, а вы можете вот прямо сейчас исполнить - а капелла - хотя бы один куплет, для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей нашего сайта - по моей заявке. Чтобы все знали - Иосиф Кобзон, маршал советской эстрады - на посту.

- Куплет или даже пара песен - они о войне не скажут. Но каждый из нас имеет свое представление о Великой Отечественной. И здесь можно вспомнить наших ветеранов - песенников - Евгения Долматовского и Льва Ошанина.

Можно вспомнить наших великих бардов - Булата Окуджаву, Александра Галича, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого... Тех людей, которые создавали честь и совесть народа, которые берегли нашу память - в том числе и о Великой Отечественной. Это те, кто написал много произведений достойных - это и "Враги сожгли родную хату", и "Темная ночь", это и Победные песни, это и песни тоски и горечи.

Все песни военных лет - это исторические песни. И они были, есть и будут всегда.

Какую песню сегодня вспомним? Любую...

(Сначала - речитативом, а затем начинает петь)

"Враги сожгли родную хату,

Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе

На перекресток двух дорог.

Нашел содат в широком поле

Травой заросший бугорок...

Искренние слова - они написаны сердцем. Это - эпоха песен военных лет. Начиная от святой песни "Вставай, страна огромная", начиная от всех тех песен, которые воспевают "несокрушимую и легендарную".

Я думаю, как бы ни менялась политика, а народная память - она всегда остается. И, я думаю, сегодняшний день - как бы мы его ни именовали - День защитника Отечества, День Красной армии... Всё равно он останется в памяти как благодарный день всем тем, кто, рискуя своей жизнью, а иной раз отдавая ее, сохраняли честь и достоинство своей Державы.

- Спасибо огромное, Иосиф Давыдович! Мы молимся за вас, у меня мурашки после вашей песни...