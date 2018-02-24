«Рожей» не вышли: завершились конкурсные показы Берлинского кинофестиваля

СЕГОДНЯ 07:04 2018-02-24T07:07:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний конкурсный день Берлинале как будто решил компенсировать наблюдателям все их страдания и показал залпом два достойных фильма.

"Рожа" или "Морда" (Mug) Малгожки Шумовской - актуальная, сжатая, режиссёрски мускулистая антиклерикальная сатира под маской мелодрамы о парне, перенёсшем (первую в Польше) операцию по пересадке лица.

Увлекавшегося тяжёлым роком героя считали в его деревне сатанистом, а родители слезно просили его постричься - уже тогда он выглядел не так, как им бы хотелось. Что говорить про те испытания, с которыми столкнулся герой позже - чудом выжив после несчастного случая, когда он стал напоминать чудовище из фильмов про Франкенштейна. При этом несчастный случай имел место на возведении самой громадной статуи Христа в мире (больше чем в Рио-де-Жанейро, что неоднократно отмечается в фильме - и это чистая правда: такая статуя зачем-то стоит в польской глубинке). Но среда, замахнувшаяся на духовность подобных размеров, при этом с легкостью отторгает от себя своего сына, брата и мужа (будущего): невеста не сумела полюбить человека с другим лицом, а ее мать испугалась того, что дети от него родятся такими же уродами.

Шумовска говорила в интервью, что хотела высказаться об отношении поляков к "другим", не используя при этом широко растиражированную тему мигрантов - просто потому что их почти нет в Польше. Теперь понятно, почему нет. Хотя кино, разумеется, совсем не только о Польше.

Немецкий фильм "Между стеллажей" повествует о жизни и трудовой деятельности работников супермаркета

Немецкий фильм "Между стеллажей" повествует о жизни и трудовой деятельности работников супермаркета - тех невидимых людей, которых мы встречаем каждый день, умудряясь практически не замечать. С невероятной теплотой, мягким юмором, но при этом без особой сентиментальности фильм Томаса Штубера рассказывает о таких людях - через призму зрения только что поступившего на работу Кристиана, героя Франка Роговского (этот молодой немецкий актёр напоминает Хоакина Феникса не только заячьей губой, но и умением глубочайшим образом вживаться в образы своих ранимых, часто непрезентабельных персонажей). О его начальнике Бруно, бывшем водителе грузовика, скучающем по своим дорогам и трассам в обстановке тотальной клаустрофобии, в которой проходит теперь его жизнь после унификации Германии. О сотруднице отдела «сладких товаров» Марион (Сандра Хюллер из «Тони Эрдмана»), с которой у него завязываются теплые отношения, которые явно не облегчат жизнь ни ему, ни ей.

Жизнь, которая проходит между стеллажами, ничуть не менее достойна сочувствия, внимания и интереса, чем жизни тех людей, что лишь ненадолго приближаются к этим стеллажам.