На Олимпиаде в Пхенчхане арестовали пьяного канадского спортсмена, который угнал "Хаммер"
Нешуточный скандал за сутки до конца Олимпиады грянул в Пхенчхане. Корейская полиция арестовала канадцев, которые угнали машину у туриста, чтобы попасть в олимпийскую деревню. Автомобиль "Хаммер" был припаркован у дороги, когда канадцы отправились на нем в путь из соседнего города. Инцидент произошел, по некоторым данным, в 2 часа ночи в субботу, 24 февраля.
Олимпийский комитет Канады уже подтвердил факт данного происшествия. Однако не назвал ни вида спорта, ни личностей спортсменов. Но, как следует из сообщений корейских СМИ, речь идет о 35-летнем спортсмене из лыжных видов спорта. В угнанной машине была и жена атлета, которая сидела на пассажирском месте с мужем, а за рулем - тренер спортсмена. По данным корейских СМИ, речь может идти о канадском фристайлисте Дэйве Данкане, который на этой Олимпиаде выступал в ски-кроссе. Позднее эту информацию подтвердила корейская полиция CBC News. По некоторым данным, содержание алкоголя в крови у водителя было 0.16 промилле.
После задержания злоумышленников отпустили, но теперь все попавшиеся канадцы находятся под следствием. Говоря же о причинах своего поступка, один из арестованных сказал:
- На улице было очень холодно, а нам хотелось попасть домой, а машина стояла под парами на улице, мы и решили уехать на ней.
Канадские официальные лица находятся в контакте с местной полицией, дабы прояснить все детали данного инцидента.