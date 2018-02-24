На Олимпиаде в Пхенчхане арестовали пьяного канадского спортсмена, который угнал "Хаммер"

СЕГОДНЯ 11:22 2018-02-24T11:25:38+03:00

По некоторым данным, фристайлист Дэйв Данкан и его друзья пытались как можно быстрее попасть в олимпийскую деревню

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Нешуточный скандал за сутки до конца Олимпиады грянул в Пхенчхане. Корейская полиция арестовала канадцев, которые угнали машину у туриста, чтобы попасть в олимпийскую деревню. Автомобиль "Хаммер" был припаркован у дороги, когда канадцы отправились на нем в путь из соседнего города. Инцидент произошел, по некоторым данным, в 2 часа ночи в субботу, 24 февраля.

Олимпийский комитет Канады уже подтвердил факт данного происшествия. Однако не назвал ни вида спорта, ни личностей спортсменов. Но, как следует из сообщений корейских СМИ, речь идет о 35-летнем спортсмене из лыжных видов спорта. В угнанной машине была и жена атлета, которая сидела на пассажирском месте с мужем, а за рулем - тренер спортсмена. По данным корейских СМИ, речь может идти о канадском фристайлисте Дэйве Данкане, который на этой Олимпиаде выступал в ски-кроссе. Позднее эту информацию подтвердила корейская полиция CBC News. По некоторым данным, содержание алкоголя в крови у водителя было 0.16 промилле.

После задержания злоумышленников отпустили, но теперь все попавшиеся канадцы находятся под следствием. Говоря же о причинах своего поступка, один из арестованных сказал:

- На улице было очень холодно, а нам хотелось попасть домой, а машина стояла под парами на улице, мы и решили уехать на ней.

Канадские официальные лица находятся в контакте с местной полицией, дабы прояснить все детали данного инцидента.