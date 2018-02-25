За кого из российских спортсменов болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 25 февраля

СЕГОДНЯ 00:00 2018-02-24T15:28:50+03:00

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Бобслей. Мужчины. Четверки

Когда: 05:15

Единственная российская четверка-экипаж в этом виде бобслейных гонок первые две попытки провела не важно. Квартет под началом Максима Андрианова занял 18 и 12 места и в последний день соревнований не сможет как-то вмешаться в борьбу за награды.

Хоккей. Мужчины. Финал.

Когда: 07:10

20 лет хоккеисты сборной России не играли в финалах Олимпиады, 26 лет - не побеждали на зимних Играх. Чтобы прервать эту серию, необходимо одолеть хоккейную сенсацию этой Олимпиады - команду Германии в решающей встрече. Вся страна будет с раннего утра болеть за нашу команду!

Лыжные гонки. Женщины. 30 километров

Когда: 09:15

Последний старт всей Олимпиады - это лыжный марафон. Но если в Сочи мужчины бежали 50 километров, то в Пхенчхане на старт гонки на 30 км выйдут женщины. Российские лыжницы после неудачи в командном спринте подойдут с особым настроем на этот старт. За нас выступят Анастасия Седова, Наталья Непряева, Алиса Жамбалова. Говорить о шансах на победу сложно, но российские девушки в лыжах на этой Олимпиаде успели показать несколько приятных неожиданных результатов. Верим в них и в этой гонке!