2018-02-24T19:45:03+03:00
Звезды

Фильм Тимура Бекмамбетова выиграл приз публики на Берлинском фестивале

Официальные призы начнут вручать через несколько часов
Стас ТЫРКИН
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Фильм Тимура Бекмамбетова выиграл приз публики на Берлинском фестивалеФильм Тимура Бекмамбетова выиграл приз публики на Берлинском фестивалеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый фильм Тимура Бекмамбетова «Profile» демонстрировался во внеконкурсной программе «Панорама", призами в которой распоряжаются зрители, голосующие по итогам показа. Они и проголосовали за, возможно, лучший фильм режиссёра "Иронии судьбы-2" и "Особо опасного", неожиданно обнаружившего горячий интерес к сегодняшней политической реальности и снявшего не заказное коммерческое, а прочувствованное актуальное кино на злободневную тему.

Как и спродюсированная Бекмамбетовым подростковая страшилка под названием «Убрать из друзей», «Профиль» - это лэп-топ фильм, все действие которого мы наблюдаем как бы на экране компьютера в десятках разных «окон» Скайпа, Фейсбука и мессенджеров, любезно открываемых для нас рукой автора. Виртуальная реальность является здесь не только средой, в которой разворачивается рассказываемая история, но и ее главным героем.

Происходящее является подробным отчетом о процессе вербовки джихадистами молодых европейских женщин и обращения их в суицидальных маньячек. Главная героиня - журналистка, ради повышения по службе вызвавшаяся пройти все круги этого ада, придумавшая себе параллельную идентичность, но на каком-то этапе, несмотря на весь свой циничный профессионализм, поддавшаяся чарам мягко стелющего бойца ИГИЛ* по имени Билель и чуть было не отправившаяся к нему в Сирию в качестве «законной» жены. Вдохновлявшийся реальной историей журналистских расследований вербовки в ИГИЛ*, Бекмамбетов поставил на службу этой истории весь свой немалый профессионализм - получился мало на что похожий современный триллер, способный удерживать зрителя на краешке кресла. Что и было оценено почти 26 тысячами зрителей.

Официальные призы начнут вручать через несколько часов, но уже объявлены лауреаты параллельных жюри - приз читателей газеты "Берлинер моргенпост" присуждён фильму "Довлатов" Алексея Германа-младшего

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