Пожарные и спасатели - на всех катках страны

24 Февр. 21:33 2018-02-24T21:41:26+03:00

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Глава МЧС России Владимир Пучков 24 февраля открыл VII Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб. Впервые он проходил в Москве на самом большом катке страны на ВДНХ. Открывая флешмоб министр отметил, что за эти годы он стал мощным общероссийским движением, которое объединяет единомышленников и способствует сплочению дружной команды пожарных и спасателей.

Глава МЧС России Владимир Пучков 24 февраля открыл VII Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня на площадке ВДНХ мы даем старт массовым мероприятиям по всей стране. Наступивший 2018 год объявлен в системе МЧС России Годом культуры безопасности. Сотрудники спасательного ведомства продолжат объяснять жителям нашей страны правила безопасного поведения, разъяснять первоочередные меры по оказанию помощи себе и окружающим, а также порядок реагирования на опасности и угрозы, - сказал Владимир Пучков. - Очень важно, чтобы граждане умели своевременно позвать на помощь профессиональных спасателей.

Многие пожарные привели на каток своих близких.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из задач флешмоба – привлечь внимание населения к вопросам безопасности. Мероприятие проходит под лозунгом «Паркуйся не как чудак, нам нужно подъехать к жилому дому и спасти родных и близких!», так как проблема проезда пожарно-спасательной техники к месту происшествия является актуальной для крупных городов нашей страны.

Министр также подчеркнул, что дети - одна из ключевых целевых групп подобных мероприятий.

- Мы работаем над тем, чтобы дети учились основам культуры безопасности с юного возраста. На это направлены образовательные программы министерства, детские образовательные летние лагеря, такие флешмобы, как сегодняшний. Ежегодно в общей сложности более двух миллионов детей получает соответствующее образование. Нам важно, чтобы это было массовое движение, чтобы каждый из них был готов протянуть руку помощи в чрезвычайной ситуации и сделал бы это грамотно, - добавил Владимир Пучков. Кроме того, он отметил высокую роль добровольчества в жизни общества в целом, и чрезвычайного ведомства в частности.

В программе праздника были конкурсы, выступление фигуристов, выставка пожарной и водно-спасательной техники; крепость безопасности; выступление оркестра ГУ МЧС России по г. Москве на коньках; собак-спасателей и многое другое.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хочу обратить внимание, что сегодняшний флешмоб ведь тоже изначально инициатива добровольцев, а теперь посмотрите, каких он нашими общими усилиями достиг масштабов! МЧС ведет активное взаимодействие с общественными объединениями. То, что они делают, близко нам по духу, и мы это взаимодействие продолжим, - сказал Владимир Пучков.

В 2013 году в социальных сетях инициативная группа опубликовала предложение устроить пожарные «покатушки». Постепенно набирая силу и популярность, акция приобрела массовый характер, появились свои традиции, одна из которых – поддержка МЧС России и лично главы ведомства. Кроме того, из простых «покатушек» в боевой форме и с флагами, флешмоб перерос в действительно большой праздник, где по инициативе самих пожарных и спасателей организованы около десятка различных интерактивных площадок, на которых проходят конкурсы, викторины и эстафеты.

На центральный каток столицы в этот субботний день пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных вузов МЧС России выходили на лед в боевой одежде. Многие пожарные привели на каток своих близких.

Участников флешмоба ожидала новая яркая развлекательная программа. В этом году флешмоб прошёл сразу на трех катках города и транслировался в режиме «онлайн» с катков в Парке Горького и в Сокольниках.

На самом катке ВДНХ под зажигательную музыку развернулся настоящий танцевальный флешмоб на льду, там же состоялась динамичная пожарно-спасательная эстафета на коньках. На территории ВДНХ вдоль самого катка была развернута обширная интерактивная программа. Гости мероприятия смогли полюбоваться представленными фигурами на конкурс «Снеговик твоей мечты». А рядом располагались кормушки, выставленные в рамках конкурса «С заботой о братьях наших меньших».

На площадке «Я хочу сказать спасибо» гости ВДНХ подписывали открытки, адресованные столичным пожарным, и под присмотром почтальона начала века опускали их в почтовый ящик. Ретротема была продолжена и в представленных выставочных экспозициях. Кроме того, на территории парка была развернута выставка коллекционных ретрообразцов технического оснащения службы спасения. А с самыми юными гостями флешмоба работали пожарные, облаченные в форму огнеборцев начала XX века.

Кульминацией флешмоба стало проведение «Кулинарного поединка МЧС», когда каждый округ столицы продемонстрировал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шеф-поваров. Оценить их мастерство могли все желающие.

В программе праздника были конкурсы, выступление фигуристов, выставка пожарной и водно-спасательной техники; крепость безопасности; выступление оркестра ГУ МЧС России по г. Москве на коньках; собак-спасателей и многое другое. В мероприятии приняли участие представители министерства, Центрального спортивного клуба МЧС России, пожарные и спасатели, сотрудники РОССОЮЗСПАСа, Всероссийского добровольного пожарного общества, а также курсанты ведомственных вузов и все желающие. Всего около 1500 человек.

Всероссийский пожарно-спасательный флешмоб продолжается - уже в ближайшее время подобные мероприятия пройдут во всех регионах России. Организаторы уверены, что такие спортивные акции помогают повысить уровень знаний по вопросам безопасности, пропагандировать здоровый образ жизни и мужественные профессии пожарного и спасателя.