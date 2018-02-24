«Довлатов» Германа-младшего завоевал приз за выдающийся художественный вклад на Берлинском кинофестивале

24 Февр. 22:27 2018-02-24T22:37:47+03:00

Российский фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего был одним из очень немногих участников, которые предъявляли такое качество. Фото: кадр из фильма

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Конкурсная программа не отличалась особым художественным качеством, хотя о нем, конечно, у всех свои представления. Российский фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего был одним из очень немногих участников конкурса, которые как раз предъявляли такое качество. Отсюда и приз за выдающийся художественный вклад жене и соратнице Германа, Елене Окопной, художнику-постановщику и художнику по костюмам «Довлатова». Интересно, что точно такой же приз три года назад выдали в Берлине предыдущему фильму Германа, «Под электрическими облаками» - его операторам. Как будто бы режиссер был вообще ни при чем.

В конкурсном раскладе единственным конкурентом Германа был культовый американец Уэс Андерсон - совершенно неудивительно, что именно ему отдали «Серебряного медведя» за режиссуру. Как и «Остров собак» Уэса Андерсона, «Довлатов» - мастерское кино, сделанное с первого до последнего кадра изысканно, подробно и тщательно, при этом - что редкость при подобной изысканности - с очевидной симпатией к его персонажам. Не оценить всего этого профессиональное жюри под управлением экс-звезды немецкого кино Тома Тыквера («Беги, Лола, беги», «Вавилон Берлин»), разумеется, не смогло - при том, что кто такой Довлатов оно до сих пор представляет себе, уверен, достаточно слабо. Но это и неважно: зарубежный профессиональный и непрофессиональный зритель (фильм также получил приз читателей газеты "Берлинер моргенпост") почувствовал атмосферу социалистической затхлости, от которой бежали лучшие поэты и художники, и с которой зрители родом из бывшей ГДР легко могли идентифицироваться.

Приз за лучший сценарий достался арт-мейнстримному мексиканскому фильму «Музей» Алонсо Руиспаласиоса с Гаэлем Гарсией Берналем в роли работника главного музея Мехико, решившего похитить бесценные артефакты народа майя, но не придумавшего куда и кому их потом продать.

«Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль достался французу Энтони Бажону, сыгравшему юного наркомана на распутье, точнее на излечении в монастыре в банальном фильме Седрика Кана с соответствующим названием «Молитва».

Женский приз отошел парагвайке Ане Брун - в «Наследницах» Марчело Мартинесси она исполнила роль немолодой женщиныФото: кадр из фильма

Симметричный женский приз отошел парагвайке Ане Брун - в «Наследницах» Марчело Мартинесси она исполнила роль немолодой женщины, на закате лет вынужденной заниматься извозом богатых старух, в связи с чем ее унылая жизнь волшебно преобразилась. Этой же немудреной, но элегантно исполненной драме об усталости от отношений и искушении свободой достался и приз Альфреда Бауэра за инновации, которых в этом кино совсем нет, зато Берлинале удалось открыть на карте еще одну новую кинотерриторию.

Гран-при жюри вручили одной из лучших картин конкурса - "Роже" польки Малгожки Шумовской, актуальной, сжатой, режиссёрски мускулистой антиклерикальной сатире под маской мелодрамы о парне, перенёсшем операцию по пересадке лица. Второй по значению приз жюри отмечает универсальность этой метафоры нетерпимости, которая, разумеется, касается совсем не только Польши.

«Золотого медведя», как и приз жюри дебютного конкурса, весьма неожиданно присудили бесформенному и претенциозному фильму-перформансу румынки Адины Пинтилие под названием «Не прикасайся ко мне», в котором 50-летняя женщина однообразно разбирается со своими сексуальными комплексами, порожденными харассментом отца. Они оказываются столь глубоки и фундаментальны, что подталкивают ее к посещению сеансов секс-терапии для людей с различными природными деформациями и сильными отклонениями от нормы. Никаких других проблем у героини нет.

В том, что две главные награды Берлинале (одна заслуженно, другая - нет) отошли режиссерам-женщинам, трудно не увидеть знак времени. Фестиваль прошел в вихре дискуссий о разнообразных формах харассмента, необходимости эмансипации киноженщин и т.д. Все это прекрасно, пока не принимает формы кампанейщины, когда незаслуженно выпячиваются далеко не лучшие произведения, и игнорируются или почти игнорируются лучшие. Даже политически заряженная норвежская картина «Утойя - 22 июля» Эрика Поппе, которая в прежние времена не уехала бы из Берлина без приза, не смогла конкурировать с «женским дискурсом» - она действительно слишком мужская.

Специальное упоминание в категории дебютов было выписано несравнимо более выдающемуся по сравнению с румынской картиной 4-часовому фильму «Неподвижно сидящий слон» 29-летнего китайца Ху Бо, покончившего жизнь самоубийством по окончании работы над этим депрессивным эпосом угасания китайской глубинки.

Как уже сообщалось раньше, новый фильм Тимура Бекмамбетова «Profile» удостоился приза зрительских симпатий внеконкурсной программы «Панорама".