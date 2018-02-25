Ольга Бузова подает в суд на резидента Comedy club за то, что тот назвал ее "шлюхой"

СЕГОДНЯ 11:13 2018-02-25T11:30:02+03:00

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Пока женская половина страны дарила дезодоранты и носки мужской половине страны, у Ольги Бузовой разразился скандал. Конечно, начался он в соцсетях, после того, как резидент Comedy club Глебати (Андрей Скороход) опубликовал картинку, из которой становится ясно, что звезда «Дом-2» девушка с низкой социальной ответственности. И Бузова молчать не стала.

Провокационную запись Андрей Скороход уже удалил из своего Инстаграма. Фото: instagram.com/andreiskorohod

«У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один «недомужчина» с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому».