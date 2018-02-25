2018-02-25T11:30:02+03:00
Звезды

Ольга Бузова подает в суд на резидента Comedy club за то, что тот назвал ее "шлюхой"

Обидчик пытается уладить конфликт, но разъяренных поклонников звезды не остановить
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments27
Ольга Бузова не стала молчать в ответ на оскорбление от Андрея Скорохода. Фото: instagram.com/buzova86Ольга Бузова не стала молчать в ответ на оскорбление от Андрея Скорохода. Фото: instagram.com/buzova86
Изменить размер текста:

Пока женская половина страны дарила дезодоранты и носки мужской половине страны, у Ольги Бузовой разразился скандал. Конечно, начался он в соцсетях, после того, как резидент Comedy club Глебати (Андрей Скороход) опубликовал картинку, из которой становится ясно, что звезда «Дом-2» девушка с низкой социальной ответственности. И Бузова молчать не стала.

Провокационную запись Андрей Скороход уже удалил из своего Инстаграма. Фото: instagram.com/andreiskorohod

Провокационную запись Андрей Скороход уже удалил из своего Инстаграма. Фото: instagram.com/andreiskorohod

«У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один «недомужчина» с которым мы работаем на одном канале позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками я не позволю никому».

buzova86buzova86
Не обижу себя, и больше не позволю это никому Доброе утро, мир Пусть сегодняшний день принесёт нам только улыбки #моилюдивсегдасомной
337903 отметок «Нравится»5290 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Сергей Стиллавин о словах Серебрякова: Он нагло продолжает ездить к нам на заработки, а затем по-хамски отчитывает соотечественников
Заявление проживающего в Канаде актера о российском самосознании до глубины души оскорбило тех, кто страну покидать не собирается
Новости 24
Президент Мексики отказался от визита в США после беседы с Трампом
Никита Гусев признан лучшим нападающим хоккейного турнира Олимпийских игр
Павел Дацюк попал в "Тройной золотой клуб" хоккея
Павел Колобков: "Это был мощный финал. Он войдет в историю!"
СМИ сообщили, что Орнеллу Мути приговорили к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро
«Сложный сосед»: президент Эстонии неоднозначно высказалась об отношениях с Россией
Берлин и Лондон приветствовали резолюцию СБ ООН о перемирии в Сирии
Основное время финального матча хоккейного турнира Олимпиады 2018 Россия - Германия завершилось вничью 3:3
Умерла звезда индийского кино актриса Шридеви
Трамп назвал позором расследование его «связей с Россией»
Германия играет вничью 1:1 с Россией в финале хоккейного турнира Олимпиады после двух периодов
Олимпийский комитет России надеется на восстановление в МОК в течение нескольких дней
Рене Фазель заявил, что восстановление Олимпийского комитета России в МОК не займет много времени
Роспотребнадзор призывает учитывать информацию о вспышке брюшного тифа при поездках в Пакистан
Хоккеисты сборной России выигрывают в финале Олимпиады 1:0 у Германии после 1 периода
Погода в Москве на 25 февраля 2018 года: ожидается до -9 градусов
МОК не восстановил в правах Олимпийский комитет России
Сборная Норвегии по биатлону не собирается пропускать этап Кубка мира в Тюмени
Трамп назвал ответный меморандум демократов по «делу России» полным провалом
Глава МОК рекомендовал не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России
Небензя: Перемирие должно быть достигнуто в Сирии, а не в СБ ООН
Наша сборная на закрытии Олимпиады в Пхенчхане не сможет пройти под флагом России
Госдеп: США хотят немедленного выполнения резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии
Генсек ООН надеется, что в Сирии немедленно прекратятся боевые действия
Террористы в Восточной Гуте продолжают обстреливать Дамаск
«Мне было неинтересно»: Познер объяснил, почему ушел из прямого эфира «Аль-Джазиры»